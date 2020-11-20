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Irak'ta sars virüsü paniği

Irak’ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) Süleymaniye kentinde SARS virüsüne rastlandığı bildirildi.

Dış Haberler 20.11.2020, 18:52
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Irak'ta sars virüsü paniği
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IKBY’deki Sağlık Kurumu, Süleymaniye kentindeki Asa Hastanesi'nin biyolojik laboratuvarında yapılan testler sonucu Ciddi Akut Solunum Yolu Sendromu (SARS) virüsüne rastlandığını ve virüsün yayıldığını duyurdu.

Kurum tarafından yapılan açıklamada, Süleymaniye'de yeni tip corona virüsü (COVID-19) belirtileri gösteren bazı hastaların test sonuçlarının pozitif çıktığını belirtilerek söz konusu hastaların COVID-19 değil, SARS hastası olduklarının altı çizildi.

SAĞLIK BAKANLIĞI: SARS YAYILMIYOR

Konuyla ilgili açıklama yapan IKBY Sağlık Bakanlığı, Süleymaniye kentinde SARS virüsünün yayılmadığını ve konuyla ilgili araştırma yapılacağını duyurdu.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Aso Havizi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Asa Hastanesi’nin SARS virüsünün kentte yayıldığına dair yaptığı açıklamanın herhangi bir bilimsel temele dayanmadığı ve virüsün yayıldığına dair bir kanıtın olmadığı vurgulandı. 

#Irak #sars #süleymaniye
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