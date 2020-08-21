İngiltere’den Portekiz ve Hırvatistan kararı

İspanya, Fransa, Hollanda, Malta gibi ülkeleri 'riskli ülke ilan ederek bu ülkelerden dönenlere 14 gün karantina uygulayacağını açıklayan İngiltere, ilk seyahat koridoru kurduğu ülkeleri dışında tuttuğu Portekiz'i 'riskli ülke' kategorisinden çıkardı. Böylece, Portekiz'den İngiltere'ye dönenler 14 günlük karantina kuralından muaf olacak.

Portekizle seyahat koridoru kuran İngiltere, Hırvatistan ve Avusturya için ise seyahat uyarısı yaptı

Twitter'dan açıklama yapan İngiltere Dışişleri Balkanı Grant Shapps, ''Veriler, vaka sayımızı düşük tutmak için Hırvatistan ve Avusturya ile Trinidad & Tobago'yu 'güvenli seyahat' listemizen çıkarmamız gerektiğini gösteriyor. Cumartesi gününden itibaren bu ülkelerden İngiltere'ye gelenler, 14 gün karantinada kalacak.'' açıklamasını yaptı.