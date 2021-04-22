İngiltere ve Danimarka'dan Türkiye'ye uçuşlar başlıyor

Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, Twitter hesabından 2 ülke ile uçuşların başlayacağını duyurdu.

Ekşi, Danimarka ve İngiltere'den Türkiye'ye uçuşlarının açıldığını belirterek şunları söyledi:

"Otoritelerimizce alınan karara istinaden son 72 saatte yapılan PCR testi negatif olmak kaydı ile İngiltere ve Danimarka'dan Türkiye'ye yolcu gelişine müsade edilecektir. Lütfen seferlerimizi takip ediniz."