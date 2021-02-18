İngiltere'den BAE'ye çağrı: Prenses Latife'nin hayatta olduğunu görmek istiyoruz

Dubai Emiri olan babası tarafından rehin tutulduğunu söyleyen Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Prensesi Latife hakkında İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab'dan açıklama geldi. Raab, Latife'nin hayatta ve iyi olduğunu görmek istediklerini bildirdi

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, Sky News kanalına yaptığı açıklamada, Prenses'le ilgili durumun endişe verici olduğunu belirtti. Prenses Latife'nin babası tarafından rehin tutulduğunu söylediği görüntülerin 'çok üzücü' olduğunu dile getiren Raab, "BAE dahil tüm ortaklarımızla her zaman insan hakları sorunlarını gündeme getiriyoruz" dedi.

Raab, hem Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği hem de kendilerinin konuyu çok yakından izleyeceğini kaydederek, "İnsanlar, sadece insani gerekçelerle onun hayatta ve iyi olduğunu görmek istiyor. Elbette, bunun doğal bir içgüdü olduğunu düşünüyor ve memnuniyetle karşılıyorum" ifadesini kullandı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Prenses Latife'nin görüntülerinin ortaya çıkması hakkında endişeli olduğunu söylerken, BM İnsan Hakları Komisyonu'nun olayla ilgileneceğini belirtti ve "Bence yapmamız gereken şey beklemek ve nasıl ilerlediklerini görmek. Olayın takipçisi olacağız" dedi.

BAE Devlet Başkan Yardımcısı, Başbakan ve Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid el Maktum'un 2018'de ülkeden kaçmaya çalışırken yakalanan kızı Prenses Latife, arkadaşlarına gönderdiği videolarda babasını kendisini rehin tutmakla suçlamıştı.

BBC'de yayınlanan ve gizli çekilen videolarda Latife, tıbbi veya yasal yardıma erişimi olmadan, pencere ve kapıları kapalı ve polisler tarafından korunan bir villada tek başına rehin tuttuğunu söylemişti.

Video ile duyurmuştu

Prenses Latife, paylaştığı bir videoda Dubai’den kaçmaya çalıştığı gemide komandolar tarafından yakalandığını ve ilaçla uyutularak geri getirildiğini anlatıyor.

Birkaç aylık bir zaman diliminde çekilen videoların, Prenses Latife’ye yakalandıktan yaklaşık bir yıl sonra gizlice verilen bir cep telefonuyla kaydedildiği belirtiliyor.

Prenses Latife, videoyu 'villa hapishane' dediği evin banyosunda kaydettiğini, pencerelerinde parmaklıklar bulunun evde kapısında kilit olan tek yerin burası olduğunu anlatıyor.

Prenses Latife videoda, kendisini gemiden alan askerlerle mücadele ettiğini, onları tekmelediğini, kolunu ısırdığı bir komandonun acıdan çığlık attığını, uyuşturulduktan sonra özel uçağa bindirilirken bilincini kaybettiğini, gözlerini Dubai’de açtığını, kapıları kilitli, dışarıda ve içeride polislerin olduğu bir villada tek başına tutulduğunu söylüyor.

Prenses Latife’nin yakın arkadaşı Tiina Jauhiainen, kuzeni Marcus Essabri ve 'Latife’yi Serbest Bırakın' kampanyasının sorumlusu David Haigh, bu mesajları Prensesin güvenliğinden endişe ettikleri için paylaşma kararı aldıklarını söyledi.

BM'nin devreye girmesini istediler

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, gizli mesajların kesilmesi üzerine, Prenses Latife’nin arkadaşları konuyla ilgili olarak Birleşmiş Milletler’in devreye girmesini istedi. Dubai ve BAE adına daha önce yapılan açıklamalarda, Prenses Latife’nin ailesinin yanında ve güvende olduğu belirtilmişti.

Eski İrlanda Cumhurbaşkanı ve Birleşmiş Milletler’in eski İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Mary Robinson, 2018’de görüştüğü Prenses Latife’yi 'sorunlu bir genç kadın' diye tanımlamış ancak sonradan prensesin ailesi tarafından “korkunç derecede yanıltıldığını” söylemişti.

Mary Robinson, uluslararası eylem çağrısında bulundu, Prenses Latife’nin nerede ve nasıl olduğunun bulunmasını istedi. Robinson, “Latife için endişelenmeye devam ediyorum. Her şeyin üzerinden zaman geçti ve konu soruşturmalı” dedi.

Prenses Latife’nin babası, Dubai Emiri ve Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Yardımcısı Şeyh Muhammed bin Reşit El Maktum, dünyanın en zengin liderlerinden biri.