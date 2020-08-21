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İngiltere'de kamu borcu ilk kez 2 trilyon sterlini geçti
İngiltere hükümetinin toplam borcunun ilk kez 2 trilyon sterlini aştığı açıklandı.
Dış Haberler 21.08.2020, 13:17
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İngiltere'de Ulusal İstatistik Ofisi (ONS), Temmuz ayı sonunda İngiltere'nin kamu borcunun 2 trilyon 4 milyar sterline ulaştığını açıkladı. Kamu borcunun geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla 227.6 milyar sterlin daha fazla olduğu ifade edildi. Bunun, İngiltere'de kamu borcunun ülkenin gayri safi yurt içi hasılasının (GSYİH) yüzde 100.5'ine denk geldiği belirtildi. ONS, 1960-1961 yılından bu yana ilk kez borcun GSYİH'nin üzerinde olduğunu aktardı.
İngiliz ekonomistler, bunun hükümetin yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele çabalarının yansıması sonucu olduğunu belirterek söz konusu durumun iyileşmeden önce daha da kötüye gideceği konusunda uyarıda bulundu.
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