İlham Aliyev Dağlık Karabağ zaferinden sonra ilk kez Şuşa'da

Ermenistan'ın ağır yenilgiye uğratıldığı savaşın ardından Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Dağlık Karabağ'ın incisi Şuşa'ya ilk kez ziyaret gerçekleştirdi.

Aliyev, Şuşa ziyareti sırasında Füzuli - Şuşa karayolunun ve Füzuli ilinde yeni inşa edilecek olan havalimanının temelini attı.

Şuşa'da Azerbaycan bayrağını direğe göndere çeken Aliyev, Şuşa’daki tarihi Gövher Ağa Camii’sini ziyaret ederek camiye Kur’an-ı Kerim bağışladı.

Azerbaycan'ın eski Cumhurbaşkanı ve Ulusal Lideri Haydar Aliyev'in 39 yıl önce çektirdiği fotoğraf.