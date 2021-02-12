Fransa, öğrencilere bedava yemek dağıtan Türk'ü konuşuyor

Fransa’da Türk vatandaşı Mavzer Taşdelen tarafından işletilen L'Istanbul isimli kebap dükkânı, son günlerde Fransa medyasının odağında. Bunun sebebi, Taşdelen’in öğrencilere bedava döner dağıtmaya başlaması.

İşletmenin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Sağlık krizinden etkilenen öğrencilere bir jest yapmak istiyoruz. İçinde bulunduğumuz dönemin sizin için ne kadar zor olduğunu biliyoruz ve size biraz rahatlık ve dayanışma getirecek bir şeyler yapmak istiyoruz. Bu nedenle, size bir kebap sunmak için hafta içinde bir saatlik bir aralık düzenleyeceğiz” mesajıyla öğrencilere döner dağıtılmaya başlandı.

Bu imkândan faydalanmak isteyenlerin sadece öğrenci kartını göstermesi gerekirken, duyurunun ardından lokanta önüne yüzlerce metre uzunluğunda kuyruklar oluştu.

Fransa’da Türklere bir ırkçı saldırı daha

Türk işletmenin öğrencilere bedava yemek dağıtımı birçok Fransız medya organında da kendine yer buldu.