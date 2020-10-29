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Fransa'da bir kilise yakınlarında bir kadının başını kestiler...

Fransa'nın Nice kentinde bulunan bir kilise yakınlarında gerçekleştirilen bıçaklı saldırı sonucunda üç kişi hayatını kaybetti. Olayın bir terör saldırısı olduğu düşünülüyor

Dış Haberler 29.10.2020, 13:17 29.10.2020, 13:38
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Fransa'da bir kilise yakınlarında bir kadının başını kestiler...

Fransa'nın Nice kentinde bir kilise yakınlarında bıçaksaldırı gerçekleştirildi.

Fransız medyası, olayda en az üç kişinin öldüğünü ve birden fazla kişinin de yaralandığını duyurdu. Fransa İçişleri Bakanı, olayla ilgili polis operasyonunun devam ettiğini açıkladı.

Nice Belediye Başkanı Christian Estrosi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada olayın bir terörist saldırı olarak değerlendirildiğini belirtti.w

REUTERS: BİR KADININ BAŞI KESİLDİ

Reuters'ın polis kaynaklarına dayandırdığı bilgiye göre, saldırıda bir kadının başı kesildi. Olayın kilisenin içerisinde mi yoksa yakınında mı gerçekleştiğine ilişkin henüz net bir bilgi bulunmuyor.

Olayla ilgili soruşturmayı Fransa terörle mücadele savcılığının yöneteceği ifade edildi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un olayın ardından Nice kentine gitmek üzere harekete geçtiği ifade edildi.

#Fransa #bıçak #Saldırı
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