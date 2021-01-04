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Ermenistan, Türk mallarını İran mallarıyla değiştirecek

Ermenistan, daha önce Türk mallarının ithalatını altı ay süreyle askıya aldı. Türkiye'den alınan 2 bin 250 kalem malın İran'dan alınacağını duyurdu.

Dış Haberler 04.01.2021, 11:33
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Ermenistan, Türk mallarını İran mallarıyla değiştirecek

İran Ticareti Geliştirme Örgütü'nden yapılan açıklamada, Ermenistan'ın 2 bin 250 kalem Türk malını İran malları ile değiştireceğini belirtti.

İRAN'LA DEĞİŞTİRMEYİ PLANLIYOR

İranlı yetkili, "Türkiye'nin yaptırımları nedeniyle, Ermenistan, Türkiye'den ithal edilen 2 bin 250 ürünü İran mallarıyla değiştirmeyi planlıyor" dedi ve bunun İranlı üreticiler için iyi bir fırsat olacağını sözlerine belirtti. İranlı yetkili, sonraki süreçte Ermenistan’ın hammadde ihtiyacını da İran’dan temin etmesini beklediklerini bildirdi.

AZERBAYCAN'A VERİLEN DESTEK İÇİN ASKIYA ALINDI

Erivan hükümeti, Türkiye'nin Azerbaycan Cumhuriyeti'ne verdiği askeri desteğe cevaben, Türk mallarının ithalatını altı ay süreyle askıya aldı. Bu yasak 20 Ekim 2020'de kabul edilmiş ve 1 Ocak 2021'de yürürlüğe girdi. Yasak, bizzat Ermenistan tarafından üretilen malların imalatı için gerekli mal ve malzemeleri içermeyecek şekilde düzenlendi.

5 ÜLKEYLE İKAME EDECEK

Ermenistan Ekonomi Bakanlığı, Türk mallarına yönelik ithalat yasağının fiyatları artırmayacağını çünkü Türk mallarının tüketiminin Ermenistan’da yoğun olmadığını ve hükümetin İran, Beyaz Rusya, Rusya ve Çin gibi ülkelerden gelen mallarla ithal edilen Türk mallarını ikame edebileceğini açıkladı.

Bu haftanın başlarında, İran Dışişleri Bakanı Zarfi ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Ara Aivazian bir telefon görüşmesinde ikili işbirliği ve bölgesel gündem konularını ele aldı. Armen Press'in haberine göre, Ermenistan Dışişleri Bakanlığı’nın bir haber bülteninde söylediği gibi, Aivazian ve Zarif de bölgesel güvenlik ve istikrar hakkında konuştular. Bu bağlamda, yeni bölgesel zorlukların ele alınmasına yönelik işbirliği beklentilerinin ana hatları çizildi.

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