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Ermenistan ordusu sivilleri hedef aldı, Azerbaycan karşı saldırıya geçti

Azerbaycan askeri güçleri, sivilleri hedef alan Ermenistan’a karşı saldırıya geçti.

Dış Haberler 27.09.2020, 11:40 27.09.2020, 11:49
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Ermenistan ordusu sivilleri hedef aldı, Azerbaycan karşı saldırıya geçti

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 27 Eylül sabahı saat 06.00'da (TSİ 05.00) Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinin büyük çaplı bir provokasyon gerçekleştirdiği vurgulandı. Açıklamada, Ermenistan askerlerinin büyük kalibreli silahlar, havan ve toplarla Azerbaycan Ordusu'nun temas hattındaki mevzileri ve sivil yerleşim alanlarına yoğun bir şekilde ateş açtığı belirtildi. Terter'in Gapanlı köyü, Ağdam'ın Çırağlı ve Orta Garvand köyleri, Fuzuli'nin Alkanlı ve Şukurbeyli köyleri ile Cebrayil ilçesine bağlı Cocuk Marcanlı köyünün yoğun bombardımana maruz kaldığı bildirildi. Saldırıda ölen ve yaralanan sivillerin olduğunu belirten yetkililer, sivil altyapının ciddi şekilde hasar gördüğünü, meydana gelen kayıplara ilişkin bilgilerin netleştirildiğini vurguladı.

Azerbaycan karşı saldırıya geçti

Açıklamada, Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinin savaş faaliyetini önlemek, sivil halkın güvenliğini sağlamak için Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin tüm cephe boyunca karşı saldırı başlattığı belirtildi. Açıklamada, tank birimleri, füze ve topçu birlikleri, insansız hava araçlarının desteğiyle cephede ve savunma derinliklerinde Ermeni Silahlı Kuvvetlerinin çok sayıda personelinin, askeri tesisleri ve askeri teçhizatının yok edildiği kaydedildi. Açıklamada, Ermenistan'a ait 12 adet “OSA” uçaksavar füze sisteminin imha edildiği vurgulandı. Azerbaycan Hava Kuvvetlerine ait bir savaş helikopterinin Tatar bölgesinde düşürüldüğü ancak hayatını kaybedenin olmadığı da bildirildi.

Azerbaycan askerlerinin karşı saldırısı devam ediyor.

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