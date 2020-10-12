Ermenistan işgalinden kurtarılan Horadiz ve Sukavuşan köyünden yeni görüntüler

Azerbaycan, Ermenistan işgalinden kurtardığı bölgelerden görüntüler paylaşmaya devam ediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan ordusu tarafından Ermenistan işgalinden kurtarılan Fuzuli iline bağlı Horadiz köyünden ve Terter'in Sukavuşan köyünden yeni görüntüler paylaştı.