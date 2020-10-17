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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Mavi Vatanımızda arama ve kurtarma sorumluluk sahamızı, Doğu Akdeniz’de faaliyet gösteren milli gemilerimizin arama sahalarını kapsayacak şekilde genişlettik. Yeni Ulusal Arama ve Kurtarma Planımız ül
Ermenistan'ın saldırdığı Gence'de meydana gelen hasar gün ağarınca ortaya çıktı
Ermenistan’ın füzeli saldırısı sonucunda Gence’de enkaza dönen evlerde arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
Dış Haberler 17.10.2020, 09:02
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Füzenin düştüğü yer adeta enkaz alanına döndü. Ekipler arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor.
Ermenistan'ın Gence'deki sivil yerleşim birimlerine yönelik füzeli saldırısında 12 sivilin hayatını kaybettiği ve 40'dan fazla kişinin ise yaralandığı belirtildi.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Haciyev yaptığı açıklamada, saldırının SCAD füzesi ile yapıldığını duyurdu.
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