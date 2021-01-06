Ermenistan Başbakanı Paşinyan karantinada!

Ermenistan'ın Azerbaycan karşısında aldığı Dağlık Karabağ yenilgisinden sonra eleştiri oklarının hedefi olan ve istifası istenen Başbakan Nikol Paşinyan'ın, ülkede bugün kutlanan Noel bayramı ayinine katılmaması akıllara ülkedeki siyasi kaosla ilgili soruları getirdi.

Başbakan'ın yokluğu soru işareti yaratırken konuyla ilgili açıklama Paşinyan'ın sözcüsünden geldi. Ermenistan Başbakanlık Sözcüsü Mane Gevorgyan, Paşinyan'la ilgili açıklamasında Başbakan'ın güncel korona virüs koşulları nedeniyle kendisini karantinaya aldığını bildirdi. Hürriyet'in haberine göre yaz aylarında korona virüse yakalandığı açıklanan Paşinyan'ın virüse tekrar yakalanıp yakalanmadığı konusunda ise resmi bir açıklama yapılmadı.

Ermenistan Başbakanı'nın istifasını isteyen muhaliflerin, bugün yapılacak törende Paşinyan'ı kiliseye sokmamayı planladığı haberi ise birkaç gündür ülkede konuşuluyordu.