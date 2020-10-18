banner413

banner409

banner389

banner403

Son Dakika
Destek paketi turizm hisselerini coşturdu
Destek paketi turizm hisselerini coşturdu
Dokuz kent için kuvvetli yağış uyarısı
Dokuz kent için kuvvetli yağış uyarısı
AKP İstanbul Milletvekili Markar Esayan hayatını kaybetti...
AKP İstanbul Milletvekili Markar Esayan hayatını kaybetti...
Youtube'dan skandal hareket!
Youtube'dan skandal hareket!

Ermenistan'a ait asker ve teçhizatlar nokta atışı ile etkisiz hale getirildi

Azerbaycan ordusu, Ermenistan’a ait çok sayıda askeri ve askeri aracı nokta atışı ile etkisiz hale getirdi.

Dış Haberler 18.10.2020, 07:53
3

Ermenistan'ın Gence'de sivil yerleşim alanlarına düzenlediği saldırıda 13 kişi hayatını kaybetti. Ermenistan'ın sivilleri hedef alan saldırılarının ardından Azerbaycan da Ermenistan'a karşı saldırı gerçekleştirdi. Azerbaycan ordusu, Ermenistan'a ait mevzileri, askeri araçları vurdu. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından paylaşılan görüntülerde, Ermenistan ordusunun büyük hasar aldığı anlaşılıyor. Görüntülerde, Ermenistan askeri, Azerbaycan'ın nokta atışı ile etkisiz hale getirildi.

Yorumlar (0)
banner417
banner388
19°
parçalı bulutlu
banner378
Namaz Vakti 18 Ekim 2020
İmsak 05:46
Güneş 07:11
Öğle 12:54
İkindi 15:57
Akşam 18:28
Yatsı 19:47
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 4 10
2. Fenerbahçe 4 8
3. Karagümrük 4 7
4. Galatasaray 4 7
5. Erzurumspor 4 7
6. Antalyaspor 4 7
7. Sivasspor 4 7
8. Hatayspor 4 7
9. Göztepe 4 6
10. Konyaspor 4 6
11. Kasımpaşa 4 6
12. Kayserispor 5 6
13. Çaykur Rizespor 5 5
14. Trabzonspor 5 5
15. Malatyaspor 5 5
16. Gençlerbirliği 3 4
17. Beşiktaş 4 4
18. Başakşehir 5 4
19. Gaziantep FK 4 3
20. Denizlispor 4 2
21. Ankaragücü 4 1
Takımlar O P
1. İstanbulspor 5 12
2. Altay 5 10
3. Ankara Keçiörengücü 5 10
4. Adanaspor 5 9
5. Altınordu 5 9
6. Tuzlaspor 4 8
7. Adana Demirspor 5 8
8. Samsunspor 5 8
9. Giresunspor 4 7
10. Balıkesirspor 4 6
11. Bandırmaspor 5 5
12. Akhisar Bld.Spor 4 4
13. Bursaspor 4 4
14. Ümraniye 5 4
15. Ankaraspor 4 3
16. Eskişehirspor 5 3
17. Boluspor 4 1
18. Menemen Belediyespor 4 1
Takımlar O P
1. Everton 5 13
2. Liverpool 5 10
3. Aston Villa 3 9
4. Leicester City 4 9
5. Arsenal 5 9
6. Chelsea 5 8
7. Tottenham 4 7
8. Leeds United 4 7
9. Man City 4 7
10. Southampton 5 7
11. Newcastle 5 7
12. West Ham 4 6
13. Crystal Palace 4 6
14. M. United 4 6
15. Wolverhampton 4 6
16. Brighton 4 3
17. West Bromwich 4 1
18. Burnley 3 0
19. Sheffield United 4 0
20. Fulham 4 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 5 10
2. Getafe 5 10
3. Cádiz 6 10
4. Granada 5 10
5. Real Betis 5 9
6. Atletico Madrid 4 8
7. Real Sociedad 5 8
8. Villarreal 5 8
9. Barcelona 4 7
10. Sevilla 4 7
11. Valencia 5 7
12. Osasuna 4 6
13. Celta de Vigo 6 5
14. Eibar 5 4
15. Huesca 5 4
16. Elche 3 4
17. Deportivo Alaves 5 4
18. Levante 4 3
19. Athletic Bilbao 4 3
20. Real Valladolid 5 2