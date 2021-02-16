Erbil’deki roketli saldırıda 1 kişi öldü, 1’i ABD askeri 5 kişi yaralandı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin başkenti Erbil’de bulunan ABD üssünün yakınlarındaki Erbil Uluslararası Havalimanı’na ve yerleşim alanlarına yönelik dün roketli saldırı düzenlendi. IKBY Terörle Mücadele Birimi tarafından yapılan açıklamada, roketlerin 2’sinin havalimanının içine, diğer roketin ise bölgedeki bir toplu konutun yakınlarına düştüğü aktarıldı.

ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı uluslararası Koalisyon Sözcüsü Albay Wayne Marotto yaptığı açıklamada, Erbil’deki koalisyon güçlerini hedef alan saldırıda, 1 sözleşmeli sivil personelin öldüğünü, 4 sivil personel ile 1 ABD askerinin yaralandığını söyledi.

Saldırı sonrası açıklamalarda bulunan IKBY Başbakanı Mesrur Barzani saldırıyı kınayarak vatandaşları sükunete davet etti. Saldırıya ilişkin soruşturma başlatıldığını belirten Barzani, Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi ile bu gibi terör saldırıları gerçekleştiren tarafların bulunması için işbirliği yollarını görüştüğünü bildirdi.