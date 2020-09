Dünya nereye gidiyor? ABD'de sıcaklık 33 derece birden düştü...

ABD'de meydana gelen kutup girdabı, Montana ve Colorado eyaletlerinde sıcaklıkların kısa bir süre içinde 30 ila 33 derece arasında düşmesine neden oldu.

Hava Forum'da yer alan habere göre, bir gün öncesinde 30-35 dereceler ile yaz mevsimini yaşayan ABD halkı, saatler içerisinde aniden kış mevsimine geçti ve sıcaklık 1-3 derecelere düştü.

Bunun ardından Colorado eyaletinde yer alan başta Denver ve Springs şehirleri olmak üzere birçok şehre doğa ve meteoroloji meraklısı insanlar akın etti.

Salı günü beklenen kar yağışlarının ardından perşembe günü hava tekrar ısınmaya başlayacak.

Just a typical September day in Montana. Snow in the Helena area on Mac Pass and Rogers Pass. Be careful and watch for changing road conditions . #MTWX #snow pic.twitter.com/2HbbzKP0TJ