Dünya nereye gidiyor? ABD'de sıcaklık 33 derece birden düştü...
ABD'nin Montana ve Colorado eyaletlerinde birçok şehirde polar vortex (kutup girdabı) ile kısa sürede sıcaklık 30-33 derece birden düştü.
ABD'de meydana gelen kutup girdabı, Montana ve Colorado eyaletlerinde sıcaklıkların kısa bir süre içinde 30 ila 33 derece arasında düşmesine neden oldu.
Hava Forum'da yer alan habere göre, bir gün öncesinde 30-35 dereceler ile yaz mevsimini yaşayan ABD halkı, saatler içerisinde aniden kış mevsimine geçti ve sıcaklık 1-3 derecelere düştü.
Son Dakika: ABD'nin Montana eyaletinde birçok şehirde kar yağışı başladı! Sıcaklık 33 derece birden düştü. Sırada Denver var...❄⛄ pic.twitter.com/OAIRcBgEkn— Hava Forum (@HavaForum) September 7, 2020
Bunun ardından Colorado eyaletinde yer alan başta Denver ve Springs şehirleri olmak üzere birçok şehre doğa ve meteoroloji meraklısı insanlar akın etti.
Salı günü beklenen kar yağışlarının ardından perşembe günü hava tekrar ısınmaya başlayacak.
Just a typical September day in Montana. Snow in the Helena area on Mac Pass and Rogers Pass. Be careful and watch for changing road conditions . #MTWX #snow pic.twitter.com/2HbbzKP0TJ— Trooper Amanda Villa (@TrooperAVilla) September 7, 2020
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