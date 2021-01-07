banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Güne başlarken kurlarda son durum ne?
Güne başlarken kurlarda son durum ne?
Hırvatistan'da 5.3 büyüklüğünde deprem!
Hırvatistan'da 5.3 büyüklüğünde deprem!
Ermenistan Başbakanı Paşinyan karantinada!
Ermenistan Başbakanı Paşinyan karantinada!
Pandemi sebebiyle ZAM ertelendi
Pandemi sebebiyle ZAM ertelendi

Dünya liderlerinden Amerika'ya itidal çağrısı!

Trump taraftarlarının Kongre'yi basması tüm dünyada demokrasiye müdahale olarak değerlendirildi

Dış Haberler 07.01.2021, 09:17
10
Dünya liderlerinden Amerika'ya itidal çağrısı!

3 Kasım seçimlerinin tescil edileceği oturum sırasında ABD Kongresi'ni basan taraftarlar, Washington'ı savaş alanına çevirdi. Kongre binasının basılması 'isyan' olarak değerlendirirken Türkiye dahil birçok ülkeden demokrasiye ve seçim sonuçlarına saygı çağrısı yapıldı. 

AB Konseyi Başkanı Charles Michel, "ABD'de yönetimin Joe Biden'a barışçıl şekilde devrinin sağlanacağına inanıyoruz" dedi. 

Avrupa Birliği (AB) Komisyon Başkanı Von der Leyen, ABD Başkanı Donald Trump taraftarlarının 3 Kasım 2020'deki başkanlık seçimi sonucunun resmileştirileceği Kongre oturumunu protesto için barikatları aşarak Kongre binasına girmelerinin ardından Biden'ın Twitter'daki "Amerika bugün gördüğümüzden çok daha iyidir." mesajını alıntılayarak sosyal medyada paylaşımda bulundu.

AB Komisyon Başkanı, "ABD kurumlarının ve demokrasinin gücüne inanıyorum. Yönetimin barışçıl şekilde devri esastır. Başkanlık seçimini Joe Biden kazanmıştır. Gelecek ABD Başkanı olarak kendisiyle çalışmayı sabırsızlıkla bekliyorum." ifadesini kullandı.

AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Washington'daki olayları ABD demokrasisine görülmemiş bir saldırı olarak değerlendirdi, seçim sonuçlarına saygı çağrısı yaptı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson ABD'deki olaylara ilişkin yaptığı açıklamada "ABD'de iktidarın düzenli ve barışçıl bir şekilde devri hayati öneme sahip" ifadelerini kullandı.

Ankara'dan yapılan açıklamada da, "ABD Kongre binasının göstericiler tarafından basılması teşebbüsüne kadar varan iç gelişmeleri endişeyle takip ediyoruz. ABD’deki tüm tarafları itidal ve sağduyuya davet ediyoruz. ABD’nin bu iç siyasi krizi olgunluk içinde aşacağına inanıyoruz" ifadesi yer aldı. 

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg de, görüntüleri şoke edici olarak bulduğunu belirterek seçim sonuçlarına saygı istedi. 

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, ABD Kongresindeki olaylara ilişkin, "Amerikan kurumlarına yönelik şiddet, demokrasiye ciddi saldırıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Le Drian, ABD Başkanı Donald Trump destekçilerinin Kongre binasına girmesine ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı.

"Amerikan kurumlarına yönelik şiddet, demokrasiye ciddi saldırıdır. Bunu kınıyorum." ifadesini kullanan Le Drian, ABD halkının iradesine ve oyuna saygı gösterilmesi gerektiğini belirtti.

BAŞKENT AÇIKLAMALARI

ROMA
İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Washington'da yaşananları büyük bir endişeyle takip ediyorum. Şiddet, demokratik hak ve özgürlüklerin kullanılmasıyla bağdaşmaz. ABD kurumlarının gücüne ve sağlamlığına güveniyorum." ifadelerini kullandı.

İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ise Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yaşananların ABD halkının özgürlüklerine saldırı olduğunu belirterek, "Bir an önce düzenli, barışçıl, görev devir tesliminin olması ümidiyle her türlü şiddeti güçlü şekilde kınıyoruz." yorumunu yaptı.

Viyana

Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD demokrasisinin kalbi olan Kongre binasına popülistçe ve demokratik değerler gözetilmeksizin yapılan saldırıyı kaygı içinde takip ettiğini kaydetti.

Van der Bellen, "Özgürce yapılmış seçimlerin sonuçlarını kabul etmek ve iktidarın barışçıl bir şekilde devredilmesini sağlamak demokrasinin temel unsurlarından birisidir. ABD’nin bu demokratik kuralları muhafaza edeceğine olan inancım tamdır, her ne kadar şu anki başkan tereddüt etse de" değerlendirmesinde bulundu.

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz da Twitter hesabından, Washington'dan gelen görüntülerin şok edici olduğuna işaret ederek, "Bu, demokrasiye yönelik kabul edilemez bir saldırıdır. Barışçıl ve düzenli bir şekilde gücün devredilmesi sağlanmalıdır." paylaşımında bulundu.

Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg ise Washington'daki Kongre binasının ABD demokrasisinin sembolü olduğuna dikkati çekerek, bu sembole şiddet, nefret ve kaosla saygısızlık yapılmasının kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Vilnius

Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda da yönetimin el değiştirmesinin olgun demokrasilerin en önemli göstergelerinden biri olduğunu dile getirerek, "Hukukun üstünlüğü, sokak kanunları değildir. Müttefik ülkede demokratik değerlerin üstünlüğüne olan inancımız tamdır." görüşünü paylaştı.

Stockholm

İsveç Başbakanı Stefan Löfven ise "Washington'daki olayları büyük endişeyle takip ediyorum. Şu anda gördüğümüz şey, demokrasiye bir saldırıdır. Başkan Trump ve birçok Kongre üyesinin olanlardan büyük sorumluluğu var. Başkanlık seçimleri sonrası demokratik sürece saygı duyulmalıdır. Amerika Birleşik Devletleri güçlü bir demokrasiye sahiptir. Umarım barışçıl bir düzen yeniden tesis edilir." değerlendirmesinde bulundu.

Kopenhag

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen ise Twitter'den yaptığı paylaşımda, "Ekstremizm, şiddet, kutuplaşma ve kaos asla doğru bir yol değil. Washington'da yaşananlar korkunç. Demokrasinin yeniden işe yaraması dileğiyle." ifadelerini kullandı.

Atina 

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis"Washington'da meydana gelen şiddet ve korkunç olaylardan son derece rahatsızız. Amerikan demokrasisi, dirençlidir, güçlüdür ve bu krizin üstesinden gelecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Madrid

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, "Washington'daki Kongre binasından gelen haberleri endişeyle takip ediyorum. Amerika demokrasisinin gücüne güveniyorum. Yeni Başkan Joe Biden, Amerikan halkını birleştirerek, gerilimi aşacaktır." ifadesini kullandı.

Berlin

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Twitter'dan yaptığı açıklamada, seçim sonuçlarını kabul etmeyen ABD Başkanı Donald Trump ve destekçilerine tepki gösterdi.

Bakan Maas, "Artık Amerikalı seçmenlerin kararını kabul edin. Demokrasiyi ayaklar altına almaya son verin” ifadesini kullandı.

Demokrasi düşmanlarının Washington'daki inanılmaz görüntüleri görmekten mutlu olduğunu belirten Maas, "Kışkırtıcı kelimeler Federal Meclis basamaklarında olduğu gibi şimdi de Kongrede şiddet eylemlerine dönüşüyor. Demokratik kurumlara yönelik küçümsemelerin etkisi yıkıcıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Yorumlar (0)
banner429
11°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 16 34
2. Gaziantep FK 16 31
3. Alanyaspor 16 30
4. Galatasaray 16 30
5. Fenerbahçe 15 29
6. Hatayspor 16 27
7. Trabzonspor 17 26
8. Konyaspor 16 22
9. Karagümrük 16 21
10. Malatyaspor 16 21
11. Antalyaspor 17 21
12. Rizespor 16 20
13. Göztepe 16 19
14. Sivasspor 16 19
15. Başakşehir 16 19
16. Gençlerbirliği 16 19
17. Kasımpaşa 16 19
18. Ankaragücü 16 15
19. Denizlispor 16 13
20. Kayserispor 16 13
21. Erzurumspor 17 13
Takımlar O P
1. Giresunspor 17 35
2. Samsunspor 17 33
3. Altay 17 32
4. Adana Demirspor 17 31
5. İstanbulspor 16 31
6. Tuzlaspor 17 30
7. Ankara Keçiörengücü 17 28
8. Altınordu 17 28
9. Bursaspor 17 27
10. Bandırmaspor 17 24
11. Ümraniye 17 20
12. Boluspor 17 19
13. Balıkesirspor 16 16
14. Menemen Belediyespor 17 16
15. Adanaspor 15 15
16. Akhisar Bld.Spor 16 13
17. Ankaraspor 16 9
18. Eskişehirspor 17 3
Takımlar O P
1. Liverpool 17 33
2. M. United 16 33
3. Leicester City 17 32
4. Tottenham 16 29
5. Man City 15 29
6. Southampton 17 29
7. Everton 16 29
8. Aston Villa 15 26
9. Chelsea 17 26
10. West Ham 17 26
11. Arsenal 17 23
12. Leeds United 17 23
13. Wolverhampton 17 22
14. Crystal Palace 17 22
15. Newcastle 16 19
16. Burnley 15 16
17. Brighton 17 14
18. Fulham 15 11
19. West Bromwich 17 8
20. Sheffield United 17 2
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 15 38
2. Real Madrid 17 36
3. Barcelona 17 31
4. Real Sociedad 18 30
5. Villarreal 17 29
6. Sevilla 15 27
7. Granada 16 24
8. Celta de Vigo 17 23
9. Athletic Bilbao 18 21
10. Cádiz 17 20
11. Real Betis 17 20
12. Eibar 17 19
13. Levante 16 18
14. Deportivo Alaves 17 18
15. Real Valladolid 17 18
16. Getafe 16 17
17. Valencia 17 16
18. Elche 15 16
19. Osasuna 16 14
20. Huesca 17 12