Dünya liderlerinden Amerika'ya itidal çağrısı!

3 Kasım seçimlerinin tescil edileceği oturum sırasında ABD Kongresi'ni basan taraftarlar, Washington'ı savaş alanına çevirdi. Kongre binasının basılması 'isyan' olarak değerlendirirken Türkiye dahil birçok ülkeden demokrasiye ve seçim sonuçlarına saygı çağrısı yapıldı.

AB Konseyi Başkanı Charles Michel, "ABD'de yönetimin Joe Biden'a barışçıl şekilde devrinin sağlanacağına inanıyoruz" dedi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyon Başkanı Von der Leyen, ABD Başkanı Donald Trump taraftarlarının 3 Kasım 2020'deki başkanlık seçimi sonucunun resmileştirileceği Kongre oturumunu protesto için barikatları aşarak Kongre binasına girmelerinin ardından Biden'ın Twitter'daki "Amerika bugün gördüğümüzden çok daha iyidir." mesajını alıntılayarak sosyal medyada paylaşımda bulundu.

AB Komisyon Başkanı, "ABD kurumlarının ve demokrasinin gücüne inanıyorum. Yönetimin barışçıl şekilde devri esastır. Başkanlık seçimini Joe Biden kazanmıştır. Gelecek ABD Başkanı olarak kendisiyle çalışmayı sabırsızlıkla bekliyorum." ifadesini kullandı.

AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Washington'daki olayları ABD demokrasisine görülmemiş bir saldırı olarak değerlendirdi, seçim sonuçlarına saygı çağrısı yaptı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson ABD'deki olaylara ilişkin yaptığı açıklamada "ABD'de iktidarın düzenli ve barışçıl bir şekilde devri hayati öneme sahip" ifadelerini kullandı.

Ankara'dan yapılan açıklamada da, "ABD Kongre binasının göstericiler tarafından basılması teşebbüsüne kadar varan iç gelişmeleri endişeyle takip ediyoruz. ABD’deki tüm tarafları itidal ve sağduyuya davet ediyoruz. ABD’nin bu iç siyasi krizi olgunluk içinde aşacağına inanıyoruz" ifadesi yer aldı.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg de, görüntüleri şoke edici olarak bulduğunu belirterek seçim sonuçlarına saygı istedi.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, ABD Kongresindeki olaylara ilişkin, "Amerikan kurumlarına yönelik şiddet, demokrasiye ciddi saldırıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Le Drian, ABD Başkanı Donald Trump destekçilerinin Kongre binasına girmesine ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı.

"Amerikan kurumlarına yönelik şiddet, demokrasiye ciddi saldırıdır. Bunu kınıyorum." ifadesini kullanan Le Drian, ABD halkının iradesine ve oyuna saygı gösterilmesi gerektiğini belirtti.

BAŞKENT AÇIKLAMALARI

ROMA

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Washington'da yaşananları büyük bir endişeyle takip ediyorum. Şiddet, demokratik hak ve özgürlüklerin kullanılmasıyla bağdaşmaz. ABD kurumlarının gücüne ve sağlamlığına güveniyorum." ifadelerini kullandı.

İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ise Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yaşananların ABD halkının özgürlüklerine saldırı olduğunu belirterek, "Bir an önce düzenli, barışçıl, görev devir tesliminin olması ümidiyle her türlü şiddeti güçlü şekilde kınıyoruz." yorumunu yaptı.

Viyana



Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD demokrasisinin kalbi olan Kongre binasına popülistçe ve demokratik değerler gözetilmeksizin yapılan saldırıyı kaygı içinde takip ettiğini kaydetti.

Van der Bellen, "Özgürce yapılmış seçimlerin sonuçlarını kabul etmek ve iktidarın barışçıl bir şekilde devredilmesini sağlamak demokrasinin temel unsurlarından birisidir. ABD’nin bu demokratik kuralları muhafaza edeceğine olan inancım tamdır, her ne kadar şu anki başkan tereddüt etse de" değerlendirmesinde bulundu.

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz da Twitter hesabından, Washington'dan gelen görüntülerin şok edici olduğuna işaret ederek, "Bu, demokrasiye yönelik kabul edilemez bir saldırıdır. Barışçıl ve düzenli bir şekilde gücün devredilmesi sağlanmalıdır." paylaşımında bulundu.

Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg ise Washington'daki Kongre binasının ABD demokrasisinin sembolü olduğuna dikkati çekerek, bu sembole şiddet, nefret ve kaosla saygısızlık yapılmasının kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Vilnius



Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda da yönetimin el değiştirmesinin olgun demokrasilerin en önemli göstergelerinden biri olduğunu dile getirerek, "Hukukun üstünlüğü, sokak kanunları değildir. Müttefik ülkede demokratik değerlerin üstünlüğüne olan inancımız tamdır." görüşünü paylaştı.

Stockholm



İsveç Başbakanı Stefan Löfven ise "Washington'daki olayları büyük endişeyle takip ediyorum. Şu anda gördüğümüz şey, demokrasiye bir saldırıdır. Başkan Trump ve birçok Kongre üyesinin olanlardan büyük sorumluluğu var. Başkanlık seçimleri sonrası demokratik sürece saygı duyulmalıdır. Amerika Birleşik Devletleri güçlü bir demokrasiye sahiptir. Umarım barışçıl bir düzen yeniden tesis edilir." değerlendirmesinde bulundu.

Kopenhag

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen ise Twitter'den yaptığı paylaşımda, "Ekstremizm, şiddet, kutuplaşma ve kaos asla doğru bir yol değil. Washington'da yaşananlar korkunç. Demokrasinin yeniden işe yaraması dileğiyle." ifadelerini kullandı.

Atina



Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, "Washington'da meydana gelen şiddet ve korkunç olaylardan son derece rahatsızız. Amerikan demokrasisi, dirençlidir, güçlüdür ve bu krizin üstesinden gelecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Madrid



İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, "Washington'daki Kongre binasından gelen haberleri endişeyle takip ediyorum. Amerika demokrasisinin gücüne güveniyorum. Yeni Başkan Joe Biden, Amerikan halkını birleştirerek, gerilimi aşacaktır." ifadesini kullandı.

Berlin



Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Twitter'dan yaptığı açıklamada, seçim sonuçlarını kabul etmeyen ABD Başkanı Donald Trump ve destekçilerine tepki gösterdi.

Bakan Maas, "Artık Amerikalı seçmenlerin kararını kabul edin. Demokrasiyi ayaklar altına almaya son verin” ifadesini kullandı.

Demokrasi düşmanlarının Washington'daki inanılmaz görüntüleri görmekten mutlu olduğunu belirten Maas, "Kışkırtıcı kelimeler Federal Meclis basamaklarında olduğu gibi şimdi de Kongrede şiddet eylemlerine dönüşüyor. Demokratik kurumlara yönelik küçümsemelerin etkisi yıkıcıdır." değerlendirmesinde bulundu.