Donald Trump yargılanacak mı?

ABD Washington'da Kongre Binası'nın göstericiler tarafından işgal etmesinin ardından, ülkedeki siyasetçiler ve iş dünyası olayın sorumlusu olarak Donald Trump'ı gösteriyor. ABD'li siyasetçiler ve iş dünyasının önemli insanları “Trump’ın derhal yargılanması için” harekete geçti.

25. MADDENİN ÜZERİNDE DURULUYOR

Demokrat Temsilci Ilhan Omar, “Cumhuriyetimizin korunması için Trump’ın Temsilciler Meclisi’nde yargılanması ve ABD Senatosu tarafından azledilmesi gerekiyor” dediği Twitter paylaşımında Anayasanın ABD başkanlarının yargılanmasını ilgilendiren 25. Maddesi üzerine çalışmaya başladıklarını da ekledi. 25. Maddenin 4. Fıkrasına göre “Kongre, başkanın görevlerini yerine getiremediğini ilan edebilir” ifadelerini kullandı.

İŞ DÜNYASINDAN TEPKİ

Aralarında Exxon Mobil, Pfizer ve Toyota gibi büyük uluslararası şirketlerin bulunduğu 14 bin kuruluşu temsil eden Ulusal Üreticiler Derneği Direktörü Jay Timmons da “demokrasiyi korumak” için yetkililerin Trump’ın görevden alınması seçeneğini değerlendirmeye çağırdı. Timmons yaptığı açıklamada, “Trump’ın tekrar gücü ele geçirmek için şiddeti tetiklediğini, onu savunan her liderin Anasaya’ya bağlılık yemini ihlal etmiş ve demokrasiyi reddedip anarşiyi savunmuş olacağını” dile getirdi.

ABD'DE NELER OLMUŞTU?

ABD'de çarşamba günü Trump destekçileri Washington'da bulunan Kongre Binası'nı işgal etti. Yaşanan olaylarda 4 kişi hayatını kaybederken 58 kişi gözaltına alındı. Kentte sokağa çıkma yasağı ilan edilirken, Biden'ın çağrısı üzerine, Trump'ın Twitter ve Facebook hesapları, seçimlerin çalındığı görüşünü yinelemesi üzerine askıya alındı. Yaşanan olayların ardından Biden'ın başkanlığı resmiyet kazandı.