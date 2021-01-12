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Deutsche Bank, Trump ile iş yapmayacağını duyurdu
Almanya'nın devlet destekli önemli bankalarından olan Deutsche Bank, ABD'de 6 Ocak'ta yaşanan şiddet olayları nedeniyle Donald Trump ve şirketleri ile iş yapmama kararı aldı.
Dış Haberler 12.01.2021, 15:22 12.01.2021, 15:24
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Almanya'nın devlet destekli önemli bankalarından olan Deutsche Bank, ABD'de 6 Ocak'ta Kongre Binası'nın işgal edilmesiyle yaşanan şiddet olayları nedeniyle gelecekte Trump ya da şirketleriyle iş yapmamaya karar verdi.
18 YIL BOYUNCA DESTEK VERDİ
Bankaya yakın bir kaynağa dayandırılan haber, New York Times’da da yer aldı. Deutsche Bank’ın başkan seçilmeden önce de Donald Trump’a sürekli destek olduğu, başka bankalar kredi açmak istemezken, kendisine, şirketlerine ve aile üyelerine 18 yıl boyunca 2 milyar dolarlık krediler açtığı belirtilmişti.
Deutsche Bank sözcüsü konuya ilişkin sorulara cevap vermeyi reddederken Trump Organization konuya ilişkin mesai saatleri dışında gönderilen soruya henüz yanıt vermedi.
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