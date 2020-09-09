Çin, günde 13 bin uçuşla pandemi öncesi seviyeyi yakaladı

Çin’de ağustos sonu itibarıyla sivil havacılıkta gerçekleşen günlük uçuş sayısı 13 bini aşarak, Covid-19 salgını öncesindeki seviyenin yüzde 90’ına ulaştı. Çin Sivil Havacılık İdaresi Başkan Yardımcısı Cui Xiaofeng, başkent Beijing’de devam eden 2020 Çin Uluslararası Hizmet Ticareti Fuarı kapsamında düzenlenen 2. Gökyüzü İpek Yolu Uluslararası İş Birliği Zirvesi’nde bir konuşma yaptı.



Çin’in Kuşak ve Yol güzergâhındaki 96 ülke ve bölgeyle hava taşımacılığı alanında anlaşmalar imzaladığını hatırlatan Cui, Çin’in salgın döneminde dahi 45 ülke ve bölgeyle düzenli kargo uçuşlarını sürdürdüğünü kaydetti.



Diğer yandan, Çin’in 47 ülke ve bölgeye gönderdiği salgınla mücadele malzemelerinin miktarının bin 700 tonu aştığını bildiren Cui, Çin ile Kuşak ve Yol güzergâhındaki ülke ile bölgeler arasındaki haftalık kargo uçuşlarının sayısının da salgın öncesinin 2,6 katına çıkarak 1068’e ulaştığını ifade etti.