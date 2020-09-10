Çin ABD'nin karalamalarını reddetti

BMGK tarafından dün video konferans yoluyla düzenlenen Covid-19 salgını ile mücadele konulu oturumda, Covid-19 pandemisine dair 2532. kararın uygulanma durumu ele alındı. ABD temsilcisi Çin'i salgınla mücadele sürecinde şeffaf olmamakla ve uygunsuz davranışlarda bulunmakla itham etti.

Geng Shuang, söz konusu iddialara karşılık olarak ABD'li temsilcinin tamamen BMGK platformunu kötüye kullanarak siyasi virüs yayma niyeti olduğunu belirtti.

ABD'nin, salgınla mücadeledeki başarısızlığının faturasını Çin'e kesmeye çalıştığına işaret eden Geng Shuang, salgının ortaya çıkmasından itibaren açık, şeffaf ve sorumlu bir tutum sergileyen Çin hükümetinin, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve ABD dahil birçok uluslararası kuruluş ve ülkeyle virüse ilişkin bilgileri ilk anda paylaştığını vurguladı. Geng, Çin'in çabalarının BM ve DSÖ başta olmak üzere uluslararası toplum tarafından takdirle değerlendirildiğini kaydetti.

Geng Shuang ayrıca, ABD'nin dünyanın en gelişmiş tıbbi koşullarına sahip olmasına rağmen yine en çok Covid-19 vakasının tespit edildiği ülkelerden biri olduğunu vurguladı. Bunun Washington'un salgına müdahaleye odaklanmak yerine sorumluluklarını başkalarına yüklemeye çalışmasının bir sonucu olduğuna dikkat çeken Çinli temsilci, ABD'yi zamanını ve gücünü Amerikan vatadaşlarının sağlığı ve can güvenliğine harcamaya çağırdı.