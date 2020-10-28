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Charlie Hebdo'nun yetkilileri hakkında soruşturma başlatıldı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan Fransız dergisi Charlie Hebdo'nun yetkilileri hakkında 'cumhurbaşkanına hakaret' suçundan resen soruşturma başlattı.
Dış Haberler 28.10.2020, 12:34
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan Fransız dergisi Charlie Hebdo'nun yetkilileri hakkında 'cumhurbaşkanına hakaret' suçundan resen soruşturma başlattı.
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