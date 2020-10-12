Cengiz Ünder farkını ortaya koydu

A Milli Takımımız'da Rusya karşısında 46. dakikada Efecan Karaca'nın yerine oyuna giren Cengiz Ünder, maçın kaderini değiştiren isim oldu. Cengiz'in oyuna girmesiyle oyunu Rusya kalesine yıkan A Milli Takımımız, rakibine sahayı dar etti. Cengiz'in 66'da ceza sahası dışından attığı şutu kaleci güçlükle çelerken genç oyuncu 79'da da direğe takıldı.