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Cengiz Ünder farkını ortaya koydu

A Milli Takımımız'da Rusya karşısında 46. dakikada Efecan Karaca'nın yerine oyuna giren Cengiz Ünder, maçın kaderini değiştiren isim oldu. Cengiz'in oyuna girmesiyle oyunu Rusya kalesine yıkan A Milli Takımımız, rakibine sahayı dar etti. Cengiz'in 66'da ceza sahası dışından attığı şutu kaleci güçlükle çelerken genç oyuncu 79'da da direğe takıldı.

Dış Haberler 12.10.2020, 08:59
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Cengiz Ünder farkını ortaya koydu

Milli Takımımız'da Rusya karşısında 46. dakikada Efecan Karaca'nın yerine oyuna giren Cengiz Ünder, maçın kaderini değiştiren isim oldu. Cengiz'in oyuna girmesiyle oyunu Rusya kalesine yıkan A Milli Takımımız, rakibine sahayı dar etti. Cengiz'in 66'da ceza sahası dışından attığı şutu kaleci güçlükle çelerken genç oyuncu 79'da da direğe takıldı.

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