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Bill Gates'ten Kovid-19 aşısı açıklaması
Singapur’da sanal olarak katıldığı Singapur FinTech Festivali’nde Microsoft'un kurucusu Bill Gates, 2021’in ilk çeyreğinde 6 koronavirüs (Covid-19) aşısının onaylanmış ve hazır olabileceğini ifade etti.
Dış Haberler 21.12.2020, 22:52
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Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Kovid-19) tüm hız uygulamak göstermeye devam ediyor. Microsoft ip kurucularından Bill Gates koronavirüs için reçineli aşılara Singapur'da sanal olarak aşılara Singapur FinTech Festivali konuştu. Bill Gates'in açıklamada, "İlk çeyrekte onaylanmış yaklaşık altı aşı olmasını bekliyorum" dedi. Gates, seçici olarak onaylanmış Pfizer-BioNTech aşısına ek olarak, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson ve Novavax adaylarına da büyük olasılıkla önümüzdeki aylarda onay verileceğini söyledi. Gates, altıncı aşının ismini paylaşmadı.
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