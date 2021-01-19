Biden’ın yemin töreni öncesi Washington diken üstünde

Başkan Donald Trump destekçileri, 6 Ocak'ta Seçici Kurul oylarını tescil ederek seçim sonucunu kesinleştirmek için düzenlenen ortak Kongre oturumu sırasında binayı basmıştı.

Olaylarda beş kişi yaşamını yitirmiş, Trump hakkında ikinci kez azil süreci başlatılmıştı.

ABD'li güvenlik yetkilileri, Biden'ın Çarşamba günkü yemin töreni sırasında da benzer bir saldırının düzenlenmesinden endişe ediyor.

Aralarında beyaz ırkın üstünlüğüne inanan, aşırı sağcı, silahlı ve radikal bazı grupların da bulunduğu Trump destekçileri, seçimlere usulsüzlük bulaştığına inanıyor.