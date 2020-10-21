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Azerbaycan ordusunun işgalden kurtardığı yerleşim yerleri

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev: Zangilan şehri ve bölgenin 6 köyü, Fuzuli, Cebrayil ve Hocavend bölgelerine bağlı 18 köy işgalden kurtarıldı

Dış Haberler 21.10.2020, 09:39
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Azerbaycan ordusunun işgalden kurtardığı yerleşim yerleri

Ulviyya Guliyeva (Azerbaycan 20.10.2020)- Hibya - Cumhurbaşkanı İlham Aliyev: Zangilan şehri ve bölgenin 6 köyü, Fuzuli, Cebrayil ve Hocavend bölgelerine bağlı 18 köy işgalden kurtarıldı

Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 20 Ekim'de millete hitaben kurtarılan yerleşim yerlerinin isimlerini açıkladı.

Devlet başkanı şu yerleşim yerlerinin kurtarıldığını söyledi:
Fuzuli bölgesi: Dordchinar, Kürtler, Yukarı Abdurrahmanlı, Gargabazar, Aşağı Veysallı, Yukarı Aybaşanlı köyleri.

Cebrayil ilçesi: Safarsha, Hasangaydi, Fuganli, Imambaghi, Dash Veysalli, Ağtepe, Yarahmedli köyleri.

Hocavend bölgesi: Agjakend, Mülküdere, Daşbaşı, Günaşlı (Günaşlı köyünün eski adı Noraşen idi), Vang köyleri.
Vang köyüne yeni Azerbaycan adını veriyorum. Bundan sonra, Vang köyü Chinarli köyü olarak adlandırılmalıdır. İsim kutsanmış!

Zangilan ilçesi: Havali, Zarnalı, Memmedbeyli, Hakari, Şerifan, Muganlı köyleri ve Zangilan şehri. Çan bizim! Karabağ bizimdir!

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