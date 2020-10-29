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Azerbaycan ordusu, çok sayıda Ermenistan askerini etkisiz hale getirdi
Azerbaycan ordusu, cephede direniş gösteremeyerek kaçmaya çalışan Ermenistan askerlerini etkisiz hale getirdi.
Dış Haberler 29.10.2020, 08:32
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Azerbaycan ordusu, Ermenistan işgali altındaki topraklarını geri almak için başlattığı operasyonlarını kararlılıkla sürdürüyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ermenistan askerlerinin cepheden kaçmaya çalışırken etkisiz hale getirildiği bildirildi. Bakanlık, Ermeni askerlerinin etkisiz hale getirildiği anların görüntülerini paylaştı.
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