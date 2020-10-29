Azerbaycan ordusu, çok sayıda Ermenistan askerini etkisiz hale getirdi

Azerbaycan ordusu, Ermenistan işgali altındaki topraklarını geri almak için başlattığı operasyonlarını kararlılıkla sürdürüyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ermenistan askerlerinin cepheden kaçmaya çalışırken etkisiz hale getirildiği bildirildi. Bakanlık, Ermeni askerlerinin etkisiz hale getirildiği anların görüntülerini paylaştı.