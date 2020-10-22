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Azerbaycan ordusu 7 köyü daha Ermenistan işgalinden kurtardı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 7 köyün daha Ermenistan işgalinden kurtarıldığını açıkladı.

Dış Haberler 22.10.2020, 18:04
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Azerbaycan ordusu 7 köyü daha Ermenistan işgalinden kurtardı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Fuzuli ve Cebrail kentlerinde 7 köyün daha Ermeni işgalinden kurtarıldığını açıkladı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Fuzuli ve Cebrail kentlerinde 7 köyün daha Ermeni işgalinden kurtarıldığını açıkladı.

Aliyev, Ağbend yerleşiminin kurtarılmasıyla birlikte Azerbaycan - İran sınırında tam kontrolün sağlandığını da bildirdi

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