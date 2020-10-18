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Azerbaycan, Ermenistan'a ait Su-25 savaş uçağını düşürdü

Azerbaycan, Ermenistan'a ait Su-25 savaş uçağını düşürdü.

Dış Haberler 18.10.2020, 07:54 18.10.2020, 07:55
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Azerbaycan, Ermenistan'a ait Su-25 savaş uçağını düşürdü

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, bugün yerel saatle 11.11'de Cebrail ili yönünde Ermenistan ordusuna ait Su-25 savaş uçağının Azerbaycan askerlerine havadan saldırı girişiminde bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, uçağın Azerbaycan hava savunma güçlerince vurularak düşürüldüğü kaydedildi.

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