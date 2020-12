Azerbaycan'da Zafer Bayramı 8 Kasım olarak değiştirildi

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan ordusunun topraklarını kurtarmak için yürüttüğü operasyonun başladığı gün olan 27 Eylül'ü Anma Günü, Ermenistan'ın da yenilgiyi kabul ettiği 10 Kasım'ı Azerbaycan'da Zafer Bayramı ilan eden kararnameyi dün imzalamıştı. Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, 10 Kasım'ın Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıldönümü olması sebebiyle Zafer Günü olarak belirlenen 10 Kasım tarihini 8 Kasım olarak değiştiren kararnameyi imzaladı. Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“10 Kasım, aynı zamanda, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve Türk dünyası tarihinde adı altın harflerle kazınan büyük bir şahsiyet olan Mustafa Kemal Atatürk'ü anma günüdür. Azerbaycan halkının milli lideri Haydar Aliyev, 'Mustafa Kemal Atatürk, size ne kadar değerli ise, Azerbaycanlılar tarafından da sizin kadar sevilir ve saygı duyulur' dedi. Azerbaycan'ı kalbinin derinliklerinden seven ve 'Azerbaycan'ın neşesi neşemiz, kederi kederimizdir' diyen Mustafa Kemal Atatürk'ün her Azerbaycanlının gönlünde özel bir yeri var ve onun hatırası Azerbaycan'da büyük bir saygıyla anılıyor. 10 Kasım tarihinin Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıldönümü olması sebebiyle, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Zafer Günü olarak belirlenen 10 Kasım tarihi, 8 Kasım olarak değiştirme kararı almıştır. Karabağ'ın incisi Şuşa'nın 8 Kasım'da 28 yıllık kölelikten kurtarılması, savaşın kaderinde belirleyici bir rol oynadı. Düşmanın yenilgiyi kabul etmesine ve askeri operasyonları askıya almasına neden oldu. Şuşa şehrinin tarihsel önemi ve işgalden kurtuluşu dikkate alındığında, halkımızın kararlılığının ve gücünün bir zaferi haline gelen bu eşi benzeri görülmemiş bu, Zafer Bayramı her yıl 8 Kasım'da kutlanacak.”