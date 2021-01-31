Avrupa adım adım kaosa sürükleniyor

Avrupa, daha önce görülmemiş bir kaosa adım adım sürükleniyor. Avrupa Birliği üyesi ülkelerde aşı programları gittikçe yavaşladı. Bazı ülkelerde ayaklanma patlak verirken aşı fiyaskosu nedeniyle öfke hakim. Bu öfke patlamaları Avrupa ülkelerinde hızla yayılıyor.



Fransa’da başlayan sarı yelekliler isyanı İtalya ve İngiltere’ye sıçradı. Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen gösterilerde yeni tip korona virüs (Kovid-19) önlemleri protesto ediliyor. Bu gösterilere katılanların önemli bir kısmı da maske takmıyor. Belçika'nın başkenti Brüksel'de, Afrikalı bir gencin polis tarafından gözaltına alındıktan sonra karakolda hayatını kaybetmesi ile başlayan protestolar diğer ülkeler için de örnek oluşturuyor. Hollanda'da kilitlenme karşıtı protesto gösterileri birçok şok edici görüntüye sahne oldu. Çok sayıda kişi yaralandı.



EK TEDBİRLER ALINIYOR

Korona virüsün hızlı yayılan türü sebebiyle birçok Avrupa ülkesi sınırlarını kapattı. Salgına karşı ek tedbirler hayata geçiriliyor.



Fransa, yeni tip korona virüs önlemleri çerçevesinde AB dışındaki ülkelerden giriş çıkışları 31 Ocak'tan itibaren askıya alacak. Almanya ise, mutasyona uğrayarak daha hızlı yayılan yeni tip korona virüs tiplerinin yoğun görüldüğü ülkelerden gelen yolcuların ülkeye girişini yasaklama kararı aldı. Danimarka da Kovid-19'un hızlı yayılan türü sebebiyle 28 Şubat'a kadar kapalı kalacağını açıkladı. İşsiz sayısındaki artış, ekonomik sıkıntıların artması ve üst üste gelen tedbirler sonrasında Avrupa’da isyanların bir süre daha devam etmesi bekleniyor. (Kaynak: finansgündem.com)