Almanya’nın en büyük ihracat pazarı Çin oldu

Almanya Federal İstatistik Dairesi’nin yaptığı açıklamada nisan ile haziran aylarında Almanya’nın Çin’e yaptığı ihracatın toplam değerinin 23 milyar Euro’ya yaklaştığını ve aynı dönemde Almanya’nın ABD’ye ihracatının 20 milyar Euro olduğu bildirildi. Son yıllarda ABD, Almanya’nın en büyük ihracat hedef ülkesi konumundaydı.



Konuyla ilgili Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) internet sitesinde yayımlanan “Çin ilk kez Almanya’nın en büyük ihracat müşterisi oldu” başlıklı haberde Alman ihracatçıların Çin’le ticaret işlerine her zamankinden daha fazla bağımlı olduğu belirtildi. Bu yılın ikinci çeyreğinde Almanya’nın Çin'e ihracat hacminin ilk kez ABD ve diğer ülkelere yönelik ihracat hacmini aştığı, çünkü Çin’in daha hızlı bir şekilde yeni tip korona virüs salgınından çıktığı kaydedildi.



Habere göre, ABD kendinin çıkarlarını ‘savunurken’ hiçbir zaman ihtiyatlı davranmadı. ABD’nin Kuzey Akım doğalgaz boru ikinci hattı veya İran'la ilgili iş yapan şirketlere uyguladığı yaptırım tehditlerini, Almanya yakından hissetti. Öte yandan habere göre, uzun vadeli olarak bakıldığında Çin ekonomisi daha da güçlenecek, dolayısıyla bir pazar olarak daha da önem taşıyacak.