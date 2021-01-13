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ABD’de siyaset ısınıyor

ABD’de 25’inci maddenin işletilmesi konusunda Başkan Yardımcısı Pence’in anayasadan doğan otoritesini kullanmayacağını açıklaması ile Temsilciler Meclisi’nin Başkan Trump'la ilgili azil oylamasını bugün yapması bekleniyor. (ÜNLÜ Menkul )

Dış Haberler 13.01.2021, 10:37
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ABD’de siyaset ısınıyor

ABD’de 25’inci maddenin işletilmesi konusunda Başkan Yardımcısı Pence’in anayasadan doğan otoritesini kullanmayacağını açıklaması ile Temsilciler Meclisi’nin Başkan Trump'la ilgili azil oylamasını bugün yapması bekleniyor. Temsilciler Meclisi’nde çoğunluk Demokratlarda olduğu için, yapılması durumunda, oylamadan Trump aleyhine sonuç çıkması çok büyük bir olasılık. Ancak azil için Senato’da da oylama yapılması ve 100 üyeli Senato’da 67 oya ulaşılması gerekiyor. Senato’nun bu oylamayı ne zaman yapacağı ise soru işareti. Öyle ki, Senato ilk toplantısında oylama yapabileceği gibi öncelikli konulara odaklanılması için Biden yönetiminde 100 gün geçmesini de bekleyebilir. Süreç yakından takip ediliyor olsa da piyasaların odaklandığı ana konu başlığını ise artırılması beklenen mali teşvik paketi oluşturuyor. Bu noktada gelecek hafta görevi devralacak olan Biden’ın yarın mali teşvik paketi konusunda açıklama yapması bekleniyor. Hatırlanacağı gibi Biden geçen hafta yaptığı açıklamada verilecek mali desteğin trilyon dolarla ölçülecek büyüklükte olacağını belirtmişti.

BEKLENTİLERİMİZ

Borsa İstanbul direncini koruyor. Son dönemdeki hızlı yükselişinin yanında yurtdışı piyasaların ivme kaybetmiş olması Borsa İstanbul’un da zorlanmasına neden oluyor. Bu noktada BIST-100 endeksinin 1550 puanın üzerine doğru denemeler yapsa da henüz burada kalıcı olmasını sağlayacak momentumu yakalamakta başarılı olamadığını görüyoruz. Buna karşın endeksin geri çekilmeleri 1530 puanın üzerinde karşıladıkça yukarı yönlü trendini korumaya devam edebileceğini düşünüyoruz. Ayrıca son iki işlem gününde bankacılık sektörünün endekse anlamlı bir katkı vermemesinin de yukarı yönlü denemelerin kalıcı olamamasında pay sahibi olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bankaların performansının iyileşmesi endeksin 1550 puanın üzerinde kalıcı olacak gücü sağlaması bakımından önem taşıyor.

EUR/USD direnç bölgesinde. EUR/USD geri çekilmeleri teknik açıdan önemli olduğunu düşündüğümüz 1,21 seviyesinin üzerinde karşıladıkça destek buldu. Bu seviyenin üzerinde kalındıkça paritede ilk etapta 1,2220 seviyesine doğru yukarı yönlü bir tepki oluşabileceğine yönelik beklentimizi ifade etmiştik. Mevcut hareket ile bu beklentimiz gerçekleşmiş oldu. Ancak 1,2220’nin üzerinde kalıcı olunması için doların faiz desteğinin sınırlanması gerekiyor. Öyle ki, 10 yıl vadeli ABD tahvil faizinin %1,10 seviyesinin üzerine yükselmiş olması ve bunun da ABD ile Almanya tahvil faizleri arasındaki makası yukarı çekmesi EUR’nun anlamlı bir destek bulmasını zorlaştırıyor. Diğer taraftan Almanya’da karantinanın 10 hafta daha uzatılabileceğine ilişkin haber akışı da parite açısından şartları zorlaştırıyor.

USD/TL 7,50 altında seyrediyor. ABD tahvil faizlerindeki yukarı yönlü eğilim gelişmekte olan ülke para birimleri açısından şartları zorlaştırırken hafta başından bu yana geçen süre zarfındaki performanslara bakıldığında TL’nin bu baskıyı en fazla hisseden para birimleri arasında yer aldığını görüyoruz. Bu noktada USD/TL’de 7,50 seviyesini izlemeye devam ediyoruz. Öyle ki, teknik açıdan önemli olduğunu düşündüğümüz bu seviyenin gün içinde aşılması çok ciddi sonuçlar doğurmayabilecek olsa da üzerinde yapılabilecek olası kapanışlar kısa vadeli görünümün bozulmasına neden olabilir. Öte yandan kurdaki mevcut hareketlerin 21 Ocak’taki PPK toplantısından çıkacak kararlara etki etme potansiyelini ise oldukça düşük buluyoruz.

 

Ons altın güç toplamaya çalışıyor. 200 günlük hareketli ortalamasının geçtiği 1839 doların üzerinde tutunmayı başardıktan sonra yukarı yönlü tepki veren altının ons fiyatı 1860 doların da üzerini test etmeye başladı. Önceki bültenlerimizde kazanımların korunması halinde oluşması muhtemel tepkinin altını 1870 dolar seviyesine doğru taşıma ihtimali bulunduğuna dikkat çekmiştik. Kaldı ki bu seviyenin de aşılması durumunda yukarıda yaklaşık olarak 20 dolarlık bir hareket alanı daha oluşacaktır. Teknik açıdan şartlarda anlamlı bir farklılık olduğunu düşünmüyoruz. Dolayısıyla bu potansiyel geçerliliğini koruyor. Ancak ABD tahvil faizlerindeki yükselişin dolara direnç kazandırması bu yönde güçlü bir hareket görmemizi zorlaştırıyor.

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