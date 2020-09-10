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ABD'nin Çin'le işbirliği yapmaktan başka seçeneği yok

ABD eski Beijing Büyükelçisi Max Baucus, ABD'nin Çin'le işbirliği yapmaktan başka seçeneği olmadığını ifade etti.

Dış Haberler 10.09.2020, 20:36
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ABD'nin Çin'le işbirliği yapmaktan başka seçeneği yok

ABD eski Beijing Büyükelçisi Max Baucus, ABD'nin Çin'le işbirliği yapmaktan başka seçeneği olmadığını ifade etti.

ABD'deki Çin Genel Ticaret Odası (CGCC) tarafından dün düzenlenen "Çin-ABD İlişkilerinde Yeni Normali Deşifre Etmek" temalı video konferansa katılan Max Baucus, ABD'nin, Çin'in son on yıllarda kaydettiği ilerlemeyi, hukukun üstünlüğüne dönük adımlarını hızlandırdığını, Dünya Ticaret Örgütü'ne katılmasını ve fikri mülkiyet haklarını korumaya yönelik çabalarını görmesi gerektiğini belirtti.

Gelecekte Çin ekonomisinin ABD'yi geride bırakmasının muhtemel olduğunu kaydeden Baucus, ABD'nin Çin'e baskı yapmak yerine Çin'le işbirliği yapmaya başlaması gerektiğini söyledi.

Baucus'e göre ABD-Çin ilişkilerindeki mevcut sorunlar, esas olarak karşılıklı güven eksikliğinden kaynaklanıyor. "ABD'de Çin'in kalkınmasını durdurmak isteyen bazı insanlar var, ancak bu imkansız." ifadesini kullanan Baucus, acımasızca eleştirmek ve savaşmak yerine, iki ülkeyi işbirliğini geliştirip birbirine saygı göstermeye çağırdı.

Columbia Üniversitesi Profesörü ve Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı Global Direktörü Jeffrey Sachs ise, Çin'in başarısının dünyanın başarısı olduğunu söyleyerek, Çin'in yoksulluğun azaltması ve ileri teknoloji geliştirme hususlarında dünyaya büyük faydalar sağladığını dile getirdi.

Profesör Sachs, ABD'nin karşısındakinin "ABD tarafında meydana gelen bir sorun" olduğunu, bunun için Çin tarafından çözüm beklenmemesi gerektiğini sözlerine ekledi.

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