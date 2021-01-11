ABD Dışişleri Bakanlığı: "Trump'ın görev süresi 11 Ocak 2021 19:48:42 tarihinde sona erdi"

Başkanlık seçimlerinin sonuçlarına karşı olmasına rağmen 20 Ocak'ta yapılacak devir teslim sürecinin düzenli bir geçiş olacağını belirten Trump, "Bu, başkanlık tarihinin en büyük ilk döneminin sonunu temsil etse de 'ABD'yi Yeniden Harika Yapma' mücadelemizin yalnızca başlangıcı!" ifadesini kullanmıştı.

Donald Trump resmi olarak halen ABD başkanı olmasına rağmen ABD Dışişleri Bakanlığı resmi internet sitesinde "Donald J. Trump'ın görev süresi 11 Ocak 2021 19:48:42 tarihinde sona erdi." şeklinde bir yazı var. Henüz konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı fakat bakanlıkta çalışan ve son olaylardan rahatsız olan bir çalışan tarafından yapıldığı belirtiliyor.

Donald Trump'ın ise nasıl tepki vereceği merak konusu.