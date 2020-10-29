banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

Son Dakika
Kilosu 800 lira...
Kilosu 800 lira...
Bayramın en anlamlı görüntüsü...
Bayramın en anlamlı görüntüsü...
İstanbul'da gök gürültülü sağanak yağış etkili oluyor
İstanbul'da gök gürültülü sağanak yağış etkili oluyor
Avrupa'da Yeni Koronavirüs Önlemleri!
Avrupa'da Yeni Koronavirüs Önlemleri!

ABD Başkanı Trump: Tüm ülkeler bizi kıskanıyor

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya, Çin ve diğer tüm ülkelerin "Amerikan silahlarını kıskandığını" söyledi.

Dış Haberler 29.10.2020, 10:05
8
ABD Başkanı Trump: Tüm ülkeler bizi kıskanıyor

ABD Başkanı Trump, “ABD Silahlı Kuvvetleri'ne 2,5 trilyon dolar yatırım yaptık ve dünyanın en iyi askeri teçhizatına sahibiz. Tüm dünya bize karşı kıskançlık besliyor: Rusya, Çin... Biz tüm dünyanın kıskançlık kaynağıyız. Dünyanın en iyi askeri teçhizatına sahibiz" dedi.

Bu, ABD Başkanı'nın ilk defa bu yöndeki beyanı değil. Geçen hafta Trump, ülkesinin “nükleer silahlarını görülmemiş bir düzeye çıkardığını” söyledi.

Trump'a göre, ABD hipersonik füzeleri diğer ülkelerinkine göre "yedi kat daha hızlı".

Bu ayın başlarında ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Rusya ve Çin'in, özellikle yüksek hassasiyetli uzun menzilli silahlar, manevra kısıtlama ve diğer asimetrik yeteneklerin geliştirilmesi yoluyla "ABD askeri avantajlarını baltalayacağını" söyledi.

Trump, "Putin ve Çin Devlet Başkanı Jinping, Rusya, Çin, Kuzey Kore, herkes yaptığımız şeyi kıskanıyor" dedi.

Yorumlar (0)
banner417
banner388
16°
parçalı bulutlu
banner378
Namaz Vakti 29 Ekim 2020
İmsak 05:59
Güneş 07:25
Öğle 12:53
İkindi 15:43
Akşam 18:11
Yatsı 19:31
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 6 16
2. Fenerbahçe 6 14
3. Galatasaray 6 10
4. Karagümrük 6 8
5. Çaykur Rizespor 6 8
6. Kasımpaşa 6 8
7. Antalyaspor 6 8
8. Malatyaspor 6 8
9. Göztepe 6 7
10. Erzurumspor 5 7
11. Başakşehir 6 7
12. Beşiktaş 5 7
13. Gaziantep FK 6 7
14. Sivasspor 5 7
15. Hatayspor 4 7
16. Konyaspor 5 6
17. Kayserispor 5 6
18. Trabzonspor 6 5
19. Denizlispor 6 5
20. Gençlerbirliği 5 4
21. Ankaragücü 4 1
Takımlar O P
1. Tuzlaspor 7 17
2. İstanbulspor 7 16
3. Adana Demirspor 7 14
4. Samsunspor 7 14
5. Ankara Keçiörengücü 7 13
6. Altınordu 7 13
7. Giresunspor 6 11
8. Altay 6 10
9. Balıkesirspor 7 10
10. Adanaspor 7 9
11. Akhisar Bld.Spor 7 9
12. Bursaspor 7 7
13. Menemen Belediyespor 7 6
14. Bandırmaspor 7 5
15. Ümraniye 7 5
16. Ankaraspor 7 4
17. Boluspor 7 3
18. Eskişehirspor 7 3
Takımlar O P
1. Everton 6 13
2. Liverpool 6 13
3. Aston Villa 5 12
4. Leicester City 6 12
5. Leeds United 6 10
6. Southampton 6 10
7. Crystal Palace 6 10
8. Wolverhampton 6 10
9. Chelsea 6 9
10. Arsenal 6 9
11. Tottenham 5 8
12. West Ham 6 8
13. Man City 5 8
14. Newcastle 6 8
15. M. United 5 7
16. Brighton 6 5
17. West Bromwich 6 3
18. Burnley 4 1
19. Sheffield United 6 1
20. Fulham 6 1
Takımlar O P
1. Real Sociedad 7 14
2. Real Madrid 6 13
3. Granada 6 13
4. Villarreal 7 12
5. Atletico Madrid 5 11
6. Cádiz 7 11
7. Osasuna 6 10
8. Elche 5 10
9. Getafe 6 10
10. Real Betis 7 9
11. Eibar 7 8
12. Barcelona 5 7
13. Sevilla 5 7
14. Valencia 7 7
15. Deportivo Alaves 7 7
16. Athletic Bilbao 6 6
17. Huesca 7 5
18. Celta de Vigo 6 5
19. Levante 5 3
20. Real Valladolid 7 3