ABD Başkanı Trump: Tüm ülkeler bizi kıskanıyor

ABD Başkanı Trump, “ABD Silahlı Kuvvetleri'ne 2,5 trilyon dolar yatırım yaptık ve dünyanın en iyi askeri teçhizatına sahibiz. Tüm dünya bize karşı kıskançlık besliyor: Rusya, Çin... Biz tüm dünyanın kıskançlık kaynağıyız. Dünyanın en iyi askeri teçhizatına sahibiz" dedi.

Bu, ABD Başkanı'nın ilk defa bu yöndeki beyanı değil. Geçen hafta Trump, ülkesinin “nükleer silahlarını görülmemiş bir düzeye çıkardığını” söyledi.

Trump'a göre, ABD hipersonik füzeleri diğer ülkelerinkine göre "yedi kat daha hızlı".

Bu ayın başlarında ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Rusya ve Çin'in, özellikle yüksek hassasiyetli uzun menzilli silahlar, manevra kısıtlama ve diğer asimetrik yeteneklerin geliştirilmesi yoluyla "ABD askeri avantajlarını baltalayacağını" söyledi.

Trump, "Putin ve Çin Devlet Başkanı Jinping, Rusya, Çin, Kuzey Kore, herkes yaptığımız şeyi kıskanıyor" dedi.