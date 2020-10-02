ABD Başkanı Donald Trump korona virüse yakalandı

Amerikan basınının, konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberlerde, Hicks'in perşembe günü yaptırdığı Kovid-19 testinin pozitif çıktığı belirtildi.

Hicks'in, Trump'ın salı günü başkanlık tartışması için gittiği Ohio ziyaretinde Trump ile aynı uçakta olduğu belirtildi.

Konuya ilişkin resmi bir açıklama gelmezken, Hicks'e yakın kişiler, danışmanın son dönemde korona virüs semptomları gösterdiklerini belirtti.

Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Judd Deere, yaptığı açıklamada, Hicks'in sağlık durumuna ilişkin bilgi vermezken, "Başkan Trump, şahsının ve kendisiyle çalışan herkesin sağlığını ve güvenliğini çok önemsiyor" ifadesini kullandı. Deere, Beyaz Saray'ın ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin rehberliğinde, gerekli önlemleri aldıklarını vurguladı.

TRUMP'IN ULUSAL GÜVENLİK DANIŞMANI DA KORONA VİRÜSE YAKALANMIŞTI

Beyaz Saray'dan 27 Temmuz'da yapılan açıklamada, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien'ın korona virüs testinin pozitif çıktığı ve hafif belirtiler gösterdiği belirtilmişti.

Trump ile yakın çalışan O'Brien, salgın süresince ABD yönetiminde korona virüse yakalanan en üst düzey isim olmuştu. O'Brien, 4 Ağustos'ta Kovid-19'u atlatarak görevinin başına dönmüştü. (kaynak: yeniçağgazetesi.com.tr)