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ABD Başkanı Donald Trump'ın korona virüs sonucu belli oldu

Beyaz Saray, Trump'ın Doktoru Sean Conley'in Kovid-19 tedavisine Beyaz Saray'da devam eden Trump'ın son sağlık durumuna ilişkin hazırladığı notu basınla paylaştı.

Dış Haberler 13.10.2020, 08:52
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ABD Başkanı Donald Trump'ın korona virüs sonucu belli oldu

Trump'ın son Kovid-19 testleri hakkında kendisine çok sayıda soru geldiğine işaret eden Conley, "Trump'a arka arkaya günlerde Abbottt BinaxNOW antijen testiyle yapılan Kovid-19 testlerinin sonucu negatif çıktı." ifadesini kullandı.

Bu testin şu andaki durumunu belirlemek adına, Başkanın izolasyon döneminde kullanılmadığını belirten Conley, "Trump'ın şu anki durumuna karar vermek için antijen testleriyle birlikte, ek klinik ve laboratuvar veriyi de kullandık." açıklamasını yaptı.

Conley, yaptıkları tetkiklerin ve ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin (CDC) rehberleri sonucunda, Trump'ın diğer kişilere hastalık bulaştırmayacağı kanısında olduklarını da vurguladı.

1 Ekim Perşembe gününü 2 Ekim Cuma gününü bağlayan gece yeni tip koronavirüse yakalandığını duyuran Trump, 2 Ekim Cuma günü kaldırıldığı Walter Reed Askeri Hastanesinde 3 gece kaldıktan sonra geçen pazartesi günü taburcu edilmişti.

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