2050 Türkiye haritası gündeme bomba gibi düştü

Türkiye'nin Orta Doğu'dan Akdeniz'e, oradan da Orta Asya'ya uzanan bir coğrafyada etkinliğini artırması, bölge ülkelerinden ziyade Batılı güçleri tedirgin etti.

STRATFOR'UN TÜRKİYE HARİTASI

Daha önce parçalanmış Türkiye haritası da yayınlayan düşünce kuruluşu Stratfor, bu sefer de 2050 yılı ile ilgili bir öngörüde bulundu. Stratfor'un kurucusu George Friedman'ın "Gelecek 100 Yıl" adlı kitabında yer alan haritada, Türkiye için 2050 yılında öngörülen etki alanları gösteriliyor.

2050'DE TÜRKİYE'NİN ETKİ ALANLARI

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) birimleriyle birlikte özel kuruluşlara da kritik istihbarat satan ve "Gölge CIA" olarak Stratfor'un söz konusu haritasında, 2050 yılında Türkiye'nin etki alanındaki ülkeler şunlar: "Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Kesimi, Libya, Mısır, Suriye, Irak, Lübnan, Ürdün, Suudi Arabistan, Umman, Yemen, Körfez ülkeleri, Gürcistan, Ermenistan, Azerbaycan, Kırım, Türkmenistan ve Kazakistan'ın bulunduğu Hazar havzası."

STRATFOR'UN ÖZ GEÇMİŞİ

Merkezi Teksas'ta bulunan Stratfor, bir küresel istihbarat şirketi. Hindistan Bhopal'daki Dow Chemical ile, savaş uçağı üreticileri Lockheed Martin, Northrop Grumman ve Raytheon gibi büyük şirketlerin yanı sıra, İç Güvenlik Bakanlığı, Deniz Piyadeleri Komutanlığı ve Askeri İstihbarat Örgütü gibi Amerikan devletinin kurumlarına da gizli istihbarat sağlıyor.