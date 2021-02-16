2012'den bu yana 280 milyon dolardan fazla borç almış

Başkanlık koltuğundan ayrıldıktan sonra ismi sürekli yargılanmalarla gündeme gelen Donald Trump için savcılar harekete geçti. The Wall Street Journal'a göre Manhattan Bölge Savcılığı, Donald Trump'ın New York'taki mülkleriyle ilgili soruşturma başlattı. Konuya bilgi sahibi kişiler gazeteye verdikleri röportajda, gayrimenkul yatırım ortaklığı Ladder Capital'e bağlı yan kuruluşların Trump'a sunduğu kredilerin savcılar tarafından araştırıldığının söylendiğini aktardı.

Söz konusu krediler, eski başkanın New York'taki en gösterişli mülklerinden bazıları için verilmişti. Bunlar arasında 5. Cadde'de yer alan Trump'ın en önemli şirketi Trump Tower, Finans Bölgesi'nde bulunan art deco bir gökdelen, Columbus Meydanı'ndaki otel ve kat mülkiyeti binası Trump International Hotel and Tower ile Manhattan'ın Doğu Yakası'nda bulunan Trump Plaza apartmanı vardı.

The Wall Street Journal'a göre Ladder Capital, 2012'den bu yana 4 mülk için Trump'a 280 milyon dolardan fazla borç verdi. Trump'ın ve Trump Organization şirketinin avukatları, soruşturma hakkında The Wall Street Journal'a değerlendirmede bulunmayı reddetti.

Yüksek Mahkeme, Temmuz 2020'de aldığı kararla, Trump'ın vergi beyannamelerini bölge savcılığı ofisine teslim etmesi gerektiğine hükmetmişti. Bunun üzerine eski başkan karara itiraz etmiş olsa da Yüksek Mahkeme'nin davayı tekrar görüp görmeyeceği henüz belli olmadı.

Bu arada, Deutsche Bank, Trump’ın oğulları tarafından yönetilen Trump Organization grup şirketine yaklaşık 340 milyon dolar ile kredi veren en önemli banka konumunda. Trump ile iş yapmama kararı alan bankanın yakında yasal işlemleri başlatması bekleniyor.