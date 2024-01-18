Samsun’da usta öğretici ve kursiyerler tarafından gönüllü olarak üretilen, içerisinde eşofman takımından oyuncağa kadar birçok yardım malzemesinin bulunduğu tır, Gazzeli çocuklar için yola çıktı.

Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü Olgunlaşma Enstitüsü ve Halk Eğitim Merkezlerinin dikiş makinelerini bu kez Gazze’de savaş mağduru çocuklar için çalıştı. Yaklaşık 1 ayda merkezlerdeki kursiyer ve usta öğreticiler 1 tırı dolduracak kadar malzeme üretmeyi başardı. Merkezlerde yeni doğan seti, havlu takımı, polar battaniye, eşofman takımı, maske, oyuncak, uyku tulumu, örgü bebek kazağı, eldiven, bere, çorap, sweatshirt, namaz eteği ve başörtü üretildi. Üretilen malzemeler Samsun Olgunlaşma Enstitüsü bahçesinde tıra yüklenerek uğurlandı. İlk olarak Samsun’dan Mersin Limanı’na gidecek olan malzemeler oradan da Milli Eğitim Bakanlığı koordinesinde gerekli yerlere ulaştırılacak.

“Dikiş makineleri bu sefer Gazze için çalıştı”

Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Samsun Mili Eğitim Müdür Yardımcısı Hanife Öztürk Erdin, “Millet olarak çok yardımseveriz. Nasıl 6 Şubat depreminden sonra millet olarak, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı kurumlar olarak seferber olduysak, aynı şekilde bugün halk eğitim merkezlerimiz ve olgunlaşma enstitümüz seferber oldular. Milli Eğitim Bakanlığımızın talimatları doğrultusunda tamamıyla gönüllük esasına dayalı olarak bu çalışmayı başlattık. ‘Dikiş makineleri bu sefer Gazze İçin Çalışıyor’ sloganı ile bu seferberliği başlattık. Hiç kimseyi zorunluluğa tabi tutmadan merkezlerimizdeki kursiyerlerimiz, usta öğreticilerimiz bu üretimleri yaptılar. Bunun dışında da bir miktar hayırsever desteği aldık. Dikiş atölyelerinde bu ürünler üretildi. Hızlı bir şekilde üretimlerimizi gerçekleştirdik. 300 adet yenidoğan seti yapıldı. Polar battaniye üretimleri yapıldı. Çeşitli yaş gruplarına ait 3 bin adet eşofman takımı dikildi. 232 bin yetişkin maskesi, 120 bin çocuk maskesi ve 2 bin tane çocuklar için oyuncak yapıldı. Uyku tulumları ve çeşitli ürünler yapıldı” dedi.