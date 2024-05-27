Adana'da, depremzedeler için TOKİ tarafından yapımına başlanan konutların bin 589 tanesi tamamlandı. Geriye kalan konutların ise işçiler tarafından 3 vardiya olarak yapımı 7 gün 24 saat esasına göre devam ediyor.



Hayat başladı

Projeler çerçevesinde bütün kaba inşaatlar tamamlanmış olurken, kurası çekilen ve hak sahiplerine teslim edilen evlerde yaşam başladı. Merkez Çukurova ilçesine bağlı Şambayadı Mahallesi’nde yapılan TOKİ konutlarında oturmaya başlayan aileler, hem devlete teşekkür etti hem de artık deprem korkusu yaşamayacaklarını söyledi.



“Allah devletimize zeval vermesin”

Depremde Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi’nde oturdukları Gültekin Apartmanı yıkılan ve kendileri Konya’da yaşayan kızları Onur’un yanında olduğu için kurtulan Oruç (75) ve Gönül (70) Doğanay çifti de bu ailelerden yalnızca birisi. İhlas Haber Ajansı’na konuşan Gönül Doğanay, “1 yıl içerisinde anahtarlarımızı teslim aldık. Çok şükür artık yeni evimizdeyiz ve çok memnunuz. Odalar iyi, genişliği iyi. Evimize yerleştik, Allah devletimize zeval vermesin” dedi.



“Herkesin yerleşmesi için dua ediyoruz”

Evleri yıkıldığı için üzülen ancak yeni evini çok beğenen Doğanay, “Depremi yaşayan bütün insanlarımız acı çektiler, evlerinden oldular. İnsanlar eşyalarını koyacak yer bulamadı. Biran önce TOKİ’lere yerleşmeleri için dua ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Oruç Doğanay ise evlerini çok beğendiğini söyleyerek, yetkililere teşekkür etti.