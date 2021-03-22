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Zehir tacirlerine operasyon: 40 gözaltı

Denizli’de narkotik timleri, birçok sokak satıcısına yönelik çok sayıda operasyon düzenledi. Operasyonlar kapsamında 40 şüpheli gözaltına alınırken çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

DENİZLİ 22.03.2021, 14:36
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Zehir tacirlerine operasyon: 40 gözaltı

Denizli’de narkotik timleri, birçok sokak satıcısına yönelik çok sayıda operasyon düzenledi. Operasyonlar kapsamında 40 şüpheli gözaltına alınırken çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Denizli’de sokak satıcılarına yönelik birçok operasyon düzenlendi. Operasyonlar kapsamından 40 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve üst aramalarında 23 gram metamfetamin, 204 gram esrar, 12 gram eroin, 55 adet sentetik ecza hap ve 168 gram kannabinoid ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 40 şüpheliden 21’i tutuklandı.
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