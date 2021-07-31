banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Usta sanatçı Nedret Güvenç hayatını kaybetti
Usta sanatçı Nedret Güvenç hayatını kaybetti
Cübbeli Ahmet'ten geri adım!
Cübbeli Ahmet'ten geri adım!
İstanbulkartlılar dikkat! Metrobüs, otobüs, metro ücretlerine zam... Yeni İETT tarifesi ne kadar oldu?
İstanbulkartlılar dikkat! Metrobüs, otobüs, metro ücretlerine zam... Yeni İETT tarifesi ne kadar oldu?
Marmaris yangınını 2 çocuk çıkarmış
Marmaris yangınını 2 çocuk çıkarmış

YKS Türkiye 92.’si Kampüs Yolu’ndan

Denizli Kampüs Yolu Özel Öğretim Kursu öğrencisi Yüksel Yaren, YKS 2021’de Türkiye 92.si olarak büyük bir başarıya imza attı.

DENİZLİ 31.07.2021, 10:51
YKS Türkiye 92.’si Kampüs Yolu’ndan
banner502

Denizli Kampüs Yolu Özel Öğretim Kursu öğrencisi Yüksel Yaren, YKS 2021’de Türkiye 92.si olarak büyük bir başarıya imza attı.

Sınava, Denizli Kampüs Yolu Özel Öğretim Kursu’nda mezun olarak hazırlanan Yüksel Yaren, Türkiye 92. Olarak elde ettiği başarıyı kurs merkezinde öğretmenleri ile kutladı.

Kutlamaya ailesi ile birlikte katılan Yaren, tercihini Boğaziçi veya Koç Üniversitesi olarak yapacağını söyledi. Kampüs Yolu Özel Öğretim Kursu’nun sistemli ve disiplinli programı sayesinde Türkiye derecesi elde ettiğini söyleyen Yüksel Yaren, “Türkiye 92.si olmamda Kampüs Yolu öğretmenlerinin rolü çok büyük. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.

Kampüs Yolu Özel Öğretim Kursu Müdürü Ali Uğur ise, kurs merkezinin programına uyarak ciddi bir başarı elde eden öğrenciyi kutlayarak, Yüksel Yaren’in başarısını plaket ve hediyelerle ödüllendirdi.
Yorumlar (0)
29°
açık
banner501