Yılda 300 milyon kilogram evsel atık zararsız hale getiriliyor

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Kumkısık Katı Atık Bertaraf Tesisi kapasitesinin önümüzdeki 10 yıllık ihtiyacı karşılayacak şekilde artırılması için dev bir yatırıma imza atıyor. Yılda 300 milyon kilogram evsel atığın, çöp suları ile birlikte bertaraf edildiği çevre dostu örnek tesis, temiz ve sağlıklı geleceğe atılan en büyük adım olarak görülüyor.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, yılda yaklaşık 300 milyon kilogram evsel atığın, çöp suları ile birlikte bertaraf edildiği Denizli Büyükşehir Belediyesi Kumkısık Katı Atık Bertaraf Tesisinde incelemede bulundu. Burada, kapasitesi önümüzdeki 10 yıllık ihtiyacı karşılayacak şekilde artırılması için başlatılan 3. Lot yapım çalışmalarını inceleyen Başkan Zolan’a Genel Sekreter Yardımcısı Seval Gebeş ve Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Ramazan Değirmenci ile beraberindekiler eşlik etti. Depolama sahası 6,5 hektar daha artırılan Katı Atık Bertaraf Tesisi 3. Lot yapım çalışmaları hakkında bilgi alan Başkan Zolan daha sonra bertaraf edilen çöplerdeki sızıntı sularının arıtılarak çevre ve insan sağlığına karşı zararsız hale getirildiği Sızıntı Suyu Arıtma Tesisinde incelemede bulundu. Başkan Zolan burada yaptığı açıklamada geleceğe güzel bir şehir bırakmak adına Büyükşehir Belediyesi olarak en etkili çalışmaları yaptıklarını söyledi.

“Görünmeyen ama yapılması gereken yatırım”

Denizli merkez ve ilçelerinde 10 yıl öncesine kadar evsel atıkların vahşi depolama yöntemi ile kontrolsüz bir şekilde bertaraf edilmeye çalışıldığını anlatan Başkan Zolan, bunun sonucunda da sızıntı sularının yer altı sularını kirletmesi, yağmur ve rüzgarlarda kirlilik ve mikropların doğaya dağılması riski başta olmak üzere vahşi depolamanın tüm canlılara yönelik olumsuz etkileri olduğunu belirtti. Kumkısık Katı Atık Bertaraf Tesisi 3. Lot yapım çalışması ile tesis kapasitesinin önümüzdeki 10 yıllık ihtiyacı karşılayacak şekilde artırıldığına dikkati çeken Başkan Zolan, “Burada çöplerin depolandığı 1. Lot doldu, 2’nci Lot da dolmak üzere olduğu için bu yatırımımızı devreye alıyoruz. Bir ay sonra inşallah 3. Lot çalışmamızı da tamamlayacağız. Bu yatırımla çevreye çok büyük katkı sağlamış ve insanlarımızın sağlığını korumuş olacağız. Yer altı sularının kirlenmemesi, doğa ve çevreye hiçbir olumsuz etki bırakılmaması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu çok maliyetli, zor, görünmeyen ama yapılması gereken bir yatırımdır. Denizli’mize en çevreci, en temiz şehir diyorsak bunlar da olmazsa olmaz yatırımlardır” dedi.

Tıbbi atıklar yok ediliyor, çöpten elektrik enerjisi üretiliyor

1993 yılında İstanbul Ümraniye’de yaşanan çöp patlamalarını hatırlatan Başkan Zolan, vahşi depolamanın can kayıplarına da neden olabileceğini vurgulayarak, Denizli’ye kazandırdıkları örnek tesiste Denizli Büyükşehir Belediyesi Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisi ile tıbbi atıkların da bertaraf edildiğini, bunun yanında çöplerden açığa çıkan metan gazını da elektrik enerjisine dönüştürdüklerini belirtti. Doğaya tek bir damla atık su bırakılmadığını ifade eden ve çöp sızıntı sularının zararsız hale getirilmesi için inşa ettikleri Sızıntı Suyu Arıtma Tesisi hakkında da ayrıntılı bilgi veren Başkan Zolan, “Burada çöp sularını direkt olarak doğaya bırakmıyoruz. Arıtma tesisimizde birçok işlemden geçtikten sonra sızıntı suları zararsız hale geliyor. Denizli’de yaşayan tüm vatandaşlarımız hizmetin en iyisine en güzeline layık” dedi.