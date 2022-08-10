Yanlış beslenme kalp krizi riskini arttırıyor

Denizli’nin önemli hastanelerinden biri olan ve birçok hastaya şifa kapısı olan Tekden Hastanesi, kalp ekip işidir diyerek birçok hastayı sağlığına kavuşturuyor. Birbirinden tecrübeli doktorların hizmet verdiği hastanede son olarak Kardiyoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Okan Er, hasta kabulüne başladı. Dr. Öğr. Üyesi Okan Er, ölüm riski yüksek olan hastalıklar grubunda yer alan koroner arter hastalığı hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Koroner arter hastalığının en sık görülen kalp damar hastalıkları arasında yer aldığını belirten Özel Denizli Tekden Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Okan Er, hastalığın tanı ve tedavi yöntemleri hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Dr. Er, hastalığı yaşayanların daha çok göğüs ağrısı şikayetiyle kliniğe başvurduğunu belirterek, “Koroner arter hastalığı ile özellikle son zamanlarda sık karşılaşıyoruz. Ne yazık ki ölüm ihtimalli yüksek olan, kalbi besleyen koroner arter dediğimiz damarların tıkanıklığıyla seyreden hastalıklardır. Daha sıklıkla kötü beslenme, kötü hayat koşulları, yağlanma, şeker ve tansiyon gibi birçok sebepten dolayı oluşmaktadır. Koroner arter hastalığının belirtilerine baktığımızda hastalar, sıklıkla göğüs ağrısıyla bize başvurur. Ancak bazen nefes darlığı ve çabuk yorulma gibi şikayetlerle hastaların bize geldiği oluyor. Özelikle yaşlı olmak, kadın olmak ve şeker hastalarında göğüs ağrısı olmasa da koroner arter hastalığına rastlayabiliyoruz” dedi.

“Bu hastalık tedavi edilmezse hastalarda ilk başta kalp yetmezliği, göğüs ağrılarının devamı ile de kalp krizi görebiliyoruz”

Koroner arter hastalığı bulunan hastaların mutlaka tedavi olması gerektiğine değinen Kardiyoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Okan Er, “Koroner arter hastalığının tedavisi çok önemli. Ne yazık ki yüksek ölüm grubunda bulunan bir hastalık. Bu hastalık tedavi olunmaz ise ilk başta kalp yetmezliği, göğüs ağrılarının devamı ile kalp krizi görebiliyoruz. Koroner arter hastalığında risk faktörlerine değinecek olursak; öncelikle erkeklerde 45 yaş, bayanlarda ise 55 yaş üzerindeki hastalarımız, ailede 1. derecede kalp hastalığı bulunan, şeker hastalığı, tansiyon, sigara ve alkol kullanımı ve buna benzer sebepler yer alıyor. Bu saydığım hastalıklar, koroner arter hastalığı için ciddi risk faktörleri oluşturmaktadır” diye konuştu.

“Sigara ve alkol kullanımı gibi zararlı alışkanlıkları bırakmak çok önemlidir”

Hastalığa yakalanmamak için önerilerde bulunan Dr. Okan Er, spor ve doğru beslenmenin özellikle kalp hastalıklarında önemli olduğundan bahsetti. Er, yılda en bir kez vatandaşın ilgili doktora görünmesi gerektiğine dikkat çekerek, “Kalp hastalıkları riskini en aza indirebilmek için ideal vücut ağırlığımızı korumak, haftanın en az 5 günü 30 dakika olmak kaydıyla hızlı tempoda yürüyüş, Akdeniz tipi beslenme, yağ ve şeker oranına dikkat etmek, sigara ve alkol kullanımı gibi zararlı alışkanlıkları bırakmak çok önemlidir. Bunların yanında yılda bir defa bir kalp doktoruna gidilmesi uygun olacaktır.” ifadelerini kullandı.