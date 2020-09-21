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Yağış kazayı beraberinde getirdi: 1’i ağır 3 yaralı

DENİZLİ’DE HAVANIN YAĞIŞLI OLMASI SEBEBİYLE KAYGANLAŞAN YOLDA DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBEDEN SÜRÜCÜ YOL KENARINA SAVRULARAK TAKLA ATTI. YAN YATARAK DURABİLEN ARAÇTA AYNI AİLEDEN 1'İ AĞIR 3 KİŞİ YARALANDI.

DENİZLİ 21.09.2020, 06:54
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Yağış kazayı beraberinde getirdi: 1’i ağır 3 yaralı

Denizli’de havanın yağışlı olması sebebiyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü yol kenarına savrularak takla attı. Yan yatarak durabilen araçta aynı aileden 1’i ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, Çal ilçesi Denizler kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, araçta eşi ve 17 yaşındaki kızı bulunan Hüseyin F. İdaresindeki 20 NK 431 plakalı ticari araç seyir halinde iken havanın yağışlı olması dolayısıyla kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yol kenarına savrulduktan sonra araç, takla atması sonucu yan yatarak durabildi. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine çevreye çok sayıda polis ekibi ve sağlık görevlileri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri sürücün ağır yaralı olduğunu belirlerken yaralanan aileyi, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.

Öte yandan, Sürücü Hüseyin F. Hastanede ameliyata alınarak hayati tehlikesi devam ettiği öğrenilirken kızı ve eşinin durumunun iyi olduğu belirtildi.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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