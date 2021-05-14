Vali Atik, “Denizli halkı tek bir düşmanın dahi şehre girmesine izin vermedi”

Denizli Valisi Ali Fuat Atik 15 Mayıs Milli Mücadele Günü kapsamında kutlama mesajı yayımladı. Vali Atik, “Denizli halkı, tek bir düşman askerinin şehre girmesine izin vermeyerek Milli Mücadele ruhunun nişanesi olmuş ve tarihteki yerini almıştır” dedi.

15 Mayıs Milli Mücadele Günü kapsamında mesaj yayımlayan Vali Ali Fuat Atik, Denizli halkının yokluk içinde savaşıp tek bir düşmanı dahi içeri sokmadığını belirterek, “1.Dünya savaşı sonrasında topraklarımıza göz diken düşmanlara karşı ilk kitlesel tepkilerden biri de İzmir’in işgalinden yalnızca dört saat sonra Denizli’de Müftü Ahmet Hulusi Efendi önderliğinde Millî Mücadele ateşi olarak yakılan Bayramyerindeki miting, bağımsızlığa aşık bir milletin olağan bir tepkisi olarak büyük bir destek bulmuştur. Denizli, bağımsızlık meşalesi altında toplanarak tüm imkansızlıklara rağmen Milli Mücadelenin ilk neferleri arasında onurlu yerini almış ve bağımsızlık mücadelesinde, Kuva-yi Milliye saflarına katılan Batı Anadolu illerinden biri olmuştur. O gün taşla, sopayla, orakla yokluklar içinde Millî Mücadeleye baş koyan Denizli halkı, tek bir düşman askerinin şehre girmesine izin vermeyerek Millî Mücadele ruhunun nişanesi olmuş ve tarihteki yerini almıştır” dedi.

“Emanetçisi olduğumuz mirası bizden sonrakilere çok daha iyi koşullar altında teslim etmeliyiz”

Borçlarını ödemek için durmadan çalışmalarını gerektiğini belirten Vali Atik, “Bizlere işgal edilmemiş bir kent bırakan ve bu uğurda omuz omuza ölüme yürüyen atalarımızın mirası olan vatan toprağında minnet borcumuzu ödeyebilmek için birlik ve beraberlik içinde, durmadan çalışmalıyız. Hem maziye hem de atiye karşı taşıdığımız sorumluluk ağır ancak, bir o kadar da gurur verici. Yaşadığımız bu zor günlerde bu bilinçle her gün bir kademe daha yükselmek için neler yapabileceğimizin hesabını yapmalı, emanetçisi olduğumuz mirası bizden sonrakilere çok daha iyi koşullar altında teslim etmeliyiz. Bu duygu ve düşüncelerle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, kurtuluş mücadelesinde Denizli halkına önderlik eden Müftü Ahmet Hulusi Efendi ile Millî Mücadele’nin bütün kahramanlarını, ülkemizin ve milletimizin bölünmez bütünlüğü için canlarını seve seve veren tüm Aziz Şehitlerimizi, Kahraman Gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum” ifadelerini kullandı.