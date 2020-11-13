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Üzerinde 74 parça tarihi eser çıkan şahıs, KOM ekipleri tarafından yakalandı

DENİZLİ’DE TARİHİ ESER SATMAYA ÇALIŞTIĞI ÖĞRENİLEN ŞAHSA YAPILAN OPERASYON SONUCU, ÜZERİNDEN FARKLI DÖNEMLERE AİT 74 PARÇA TARİHİ ESER ELE GEÇİRİLDİ.

DENİZLİ 13.11.2020, 11:39
Üzerinde 74 parça tarihi eser çıkan şahıs, KOM ekipleri tarafından yakalandı

Denizli’de tarihi eser satmaya çalıştığı öğrenilen şahsa yapılan operasyon sonucu, üzerinden farklı dönemlere ait 74 parça tarihi eser ele geçirildi.

Denizli Jandarma Komutanlığına bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) şube ekipleri, Merkezefendi ilçesinde operasyon düzenledi. Operasyon neticesinde tarihi eser satmaya çalıştığı belirlenen 60 yaşındaki Vehbi Ş. isimli şahıs, KOM ekipleri tarafından takibe alındı. Takibe alınan Vehbi Ş. üzerindeki tarihi eserlerle birlikte dışarıya çıktığı anlaşılınca fiziki takip sonucu gözaltına alındı. Şahsın üzerinde yapılan arama neticesinde farklı dönemlere ait 74 parça tarihi eser ele geçirildi. Ele geçirilen tarihi eserler Müze Müdürlüğüne teslim edilirken, şahısın ifadesi alınmak üzere Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Öte yandan, ele geçirilen tarihi eserlerin hangi döneme ait oldukları yapılan inceleme sonrası netlik kazanacakken, şüpheli şahıs ise ifade ve işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
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