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Uyuşturucu taciri 19 kişiden 6’sı tutuklandı

Denizli’de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 19 şüpheliden 6’sı tutuklanırken, çok sayıda madde ele geçirildi.

DENİZLİ 02.08.2021, 15:39
Uyuşturucu taciri 19 kişiden 6’sı tutuklandı

Denizli’de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 19 şüpheliden 6’sı tutuklanırken, çok sayıda madde ele geçirildi.

Denizli’de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan çalışmalar neticesinde, uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahısların tespiti ile yakalanmasına yönelik operasyon gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 19 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda, çeşitli cins ve miktarlarda satışa hazır vaziyette uyuşturucu madde ve uyuşturucu hap ele geçirildi. Haklarında uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan adli makamlara sevk edilen 6 şüpheli tutuklandı.
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